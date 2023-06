Nach den Parlaments- und Kommunalwahlen auf den Balearen vom 28. Mai hat die konservative Volkspartei PP in Capdepera wieder das Sagen. Grund für den örtlichen Hotelierverband, einen Forderungskatalog an die neue Regierungsmannschaft im Rathaus zu stellen. Zu den Wünschen der Unternehmer gehören die Verbesserung der Bürgersicherheit in den insbesondere von deutschen Pauschalurlaubern frequentierten Touristenort Cala Ratjada sowie die Erstellung eines Maßnahmenplans zur Pflege und Instandhaltung von öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, nicht zuletzt für die erst vor wenigen Wochen fertiggestellte Promenade entlang der ersten Meereslinie.

"Natürlich sind wir sehr zufrieden über die Promenade, sie hat das Erscheinungsbild von Cala Ratjada erheblich verbessert", erklärte die Präsidentin des örtlichen Hotelverbandes, Maria Antònia Moll. "Dennoch hoffen wir, dass der neue Gemeinderat schnellstmöglich auch mit der Verschönerung und Ausbesserung der anliegenden Wege und Straßen um die Promenade beginnt. Es ist daher auch wichtig, dass das Rathaus jetzt einen Aktionsplan aufstellt, um den Boulevard am Meer kontinuierlich instand zu halten", so Moll. Sie forderte zudem eine bessere Ausweisung und Beschilderung entlang der Wanderrouten außerhalb von Cala Ratjada, die unter Urlaubern sehr beliebt seien. Verbesserungsbedürftig sehen die Hoteliers in Capdepera auch die Anbindung der Gemeinde an das öffentliche Verkehrsnetz. "Wir sind die von Palma aus am weitesten abgelegene Gemeinde der Insel und leiden unter den nicht ausreichenden Anbindungen. Jedes Jahr gibt es weniger Busverbindungen. Früher hatten wir einen direkten Bus nach Palma, jetzt müssen wir in Manacor umsteigen. Es gab in der Vergangenheit auch immer Expressbusse, die morgens ohne Halt bis nach Palma fuhren. Dieser Service sollte wieder angeboten werden", so Moll. Die Hotelierspräsidentin zog zudem eine erste Bilanz zum Saisonbeginn. "Die negativen Prognosen, die zu Beginn des Jahres in der Presse zu lesen waren, haben sich nicht erfüllt. Die Saison ist für uns hervorragend gestartet, auch wenn viele Buchungen erst in letzter Minute erfolgen".