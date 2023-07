So schön ein Mallorca-Urlaub auch ist, er kann leider auch Ärger bedeuten. Zum Beispiel, wenn einem am Strand das Portemonnaie geklaut oder man bei der Finca-Vermietung über den Tisch gezogen wird. Mit solchen Fällen von deutschen Urlaubern beschäftigt sich am Donnerstag, 6. Juli, die Sonderausgabe des "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck". Ausgestrahlt wird sie um 20.15 Uhr. TV-Anwalt Ingo Lenßen hatte dafür Ende Mai an der Playa de Palma eine "Notsprechstunde" für Urlauber ausgerichtet. "Beklaut, abgezockt oder betrogen – das wünscht sich keiner. Wenn es im Urlaub aber doch passiert, bin ich hier und will helfen", wird Ingo Lenßen in einer Pressemitteilung zitiert.