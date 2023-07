Erst vor kurzem eröffneten mit dem rundumerneuerten "Aquamarin" der Kette Universal Beach Hotels in Sant Elm und Rafa Nadals "Zel" in Palmanova zwei Herbergen auf Mallorca, die über eigene Beach Clubs verfügen. Damit waren auf der Insel sogenannte "Beach-Club-Hotels" geboren – und nun gibt es ein weiteres Haus, das über einen solchen verfügt: Das Zero Drach del Mar in Porto Cristo.

Das Hotel an der Ostküste Mallorcas ist das erste Haus, das von der neuen Kette geführt wird. Es hat 127 Zimmer, darunter vier Suiten, und wurde vor der Eröffnung im April 2023 teilrenoviert. Die große Neuerung des früher unter dem Namen Monteverde bekannten Hotels ist der Poolbereich, der in einen eleganten urbanen Strand verwandelt wurde: Natursand, Holzstege, Palmen, Balinesische Betten und Liegen vermitteln Mittelmeer-Feeling. "Wir haben keinen Standort in erster Meereslinie und wollten deshalb den Gästen im Hotel das Gefühl vermitteln, sich am Strand zu befinden. Wir haben hier alle Elemente der Playa, unter anderem auch Hintergrundmusik und den Service an der Liege oder am Bali-Bett, den man in einer Strandbar bekommt. Es ist, als hätte man den Beach Club im Hotel", sagt Christian Cadenas, der Leiter des Projektes. Er hebt auch den Einsatz der Technologie besonders hervor: Zum Beispiel gibt es in jedem Zimmer einen Tablet-Computer, damit die Gäste sich über die Sehenswürdigkeiten der Gegend informieren, Balinesische Betten oder eine Tour reservieren oder sich einfach nur mit der Rezeption in Verbindung setzen können.