Palma de Mallorca bleibt weiterhin ein Top-Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Nach der Pandemie hat sich sowohl die Nachfrage nach Unterkünften in den teilweise neu eröffneten Boutique-Hotels als auch nach den erstklassigen kulinarischen, kulturellen und kommerziellen Angeboten weiter erhöht. Das belegt eine jüngste Studie der European University (UE). Demnach belegt Mallorcas Hauptstadt den fünften Platz unter den meistbesuchten spanischen Städten mit 3,1 Millionen internationalen Besuchern im Jahr 2022. Nur Madrid, Barcelona, Valencia und Sevilla liegen vor ihr.

Reiseveranstalter bevorzugten Palma, so die Studie, vor allem wegen ihrer ausgezeichneten Fluganbindungen. Sie ist demnach die am besten erreichbare Urlaubsstadt im Mittelmeerraum, was zu einem stetigen Anstieg der Besucherzahlen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Italien, Zentraleuropa und Skandinavien führt.

Neben Palma zählt auch die Gemeinde Calvià mit ihren touristischen Hotspots wie Illetes, Palmanova-Magaluf, Peguera und Santa Ponça zu den Spitzenreitern im Land hinsichtlich der Zahl von ausländischen Besuchern. Die gesamten Balearen waren mit über 13 Millionen Besuchern eines der beliebteste spanischen Reiseziele für internationale Touristen im vergangenen Jahr.

Und auch die Prognosen für 2023 sind vielversprechend, da die Nachfrage bereits seit März vergangenen Jahres über den Vor-Pandemie-Zahlen liegt. Palma dürfte 2023 die Marke von 3,1 Millionen Besuchern übertreffen, nicht zuletzt durch die steigende Anzahl von Kreuzfahrtschiffen im Hafen. Die durchschnittliche Auslastung der rund 30 Boutique-Hotels in der Stadt wird nach Schätzungen des Hoteliersverbandes im August bei 85 Prozent liegen, eine Zahl, die durch Last-Minute-Buchungen sogar noch steigen könnte.

Die Hotelvereinigung ASPHAMA betonte in diesem Zusammenhang den Erfolg der Fünf-Sterne-Stadthotels, die Gäste aus aller Welt anziehen, "von Korea bis Kanada". Besonderen Zuwachs verzeichnete dabei der nordamerikanische Markt dank der Direktflugverbindungen von United Airlines zwischen New York und Palma. Von Juni bis September machen US-Touristen bereits einen Großteil der Hotelbesucher in Mallorcas Hauptstadt aus.