Mallorca-Liebhaber können schon mal die Koffer packen – oder zumindest an die Buchung denken. Denn das Jahr 2024 ist durch die Feiertage, die fast alle auf Werktage fallen, optimal für Kurztrips auf die Sonneninsel geeignet! Allein die bundesweit gültigen gesetzlichen Feiertage liegen alle auf Wochentagen und können so mit ein oder zwei Brückentagen ganz einfach in einen Urlaub auf Mallorca verwandelt werden. Bei den regionalen Feiertagen in den Bundesländern sieht es ähnlich aus. Lediglich der Dreikönigstag am 6. Januar fällt auf einen Samstag. Hier eine Auflistung, an welchem Feiertag Sie mit wenigen eingereichten Urlaubstagen auf die Insel fliegen können und einige Vorschläge, was Sie zu dieser Zeit alles unternehmen können.

Los geht es mit dem Weltfrauentag am Freitag, 8. März, einem Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Mit einem eingereichten Urlaubstag am Donnerstag kann ein schönes, verlängertes Wochenende in der Sonne entstehen. Der März ist auf Mallorca mit ungefähr 17 Grad und sieben Sonnenstunden pro Tag recht frühlingshaft. Das Meer ist zum Schwimmen mit 14 Grad noch etwas frisch. Aber einem schönen Strandspaziergang steht nichts im Weg! Wem es dafür noch zu kalt ist, kann sich in einem von Palmas schönen Cafés "Churros con Chocolate" gönnen. Die satt in Zucker gewendeten frittierten Teigstangen werden in heiße Schokolade getunkt und wärmen Gemüt und Sinne.

Wer Ostern noch nicht auf Mallorca erlebt hat, sollte die Koffer aus dem Schrank holen. Die regulären Feiertage Karfreitag bis Ostermontag fallen auf den Zeitraum 29. März bis 1. April. Wer zwei Urlaubstage nimmt, erhält sechs Tage auf der Insel! Am besten schon Mittwoch oder Gründonnerstag anreisen, um in Palma die ersten Osterprozessionen mitzuerleben. Düster verkleidet laufen dann wieder ganze Bruderschaften mit Büßermützen durch die Straßen, tragen oder ziehen mit viel Kraftaufwand festlich geschmückte Umzugswagen durch die noch so engen Gassen. Kinder verteilen Bonbons und trotz religiöser, dunkler Stimmung sind die Zuschauer mit fröhlichem spanischen Gemüt gesegnet.

Der Mai ist prall gefüllt mit Feiertagen und Möglichkeiten, die Insel zu genießen. Der 1. Mai fällt auf einen Mittwoch. Wer Donnerstag und Freitag freinimmt, kann von Mittwoch bis Sonntag fünf Tage lang die Sonne genießen. Die Temperaturen klettern schon häufig über die 20-Grad-Marke und die Sonne strahlt rund neun Stunden am Tag. Anfang Mai sind Wanderungen und Radtouren besonders angenehm. Es ist noch nicht zu heiß für ein wenig Bewegung und die Insel lässt sich nahezu schweißfrei erkunden.

Weiter geht es mit Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 9. Mai. Hier kann mit einem Freitag als Brückentag ganze vier Tage Urlaub herausholen. Mitte Mai findet zum Beispiel das Piratenfest in Sóller statt. Zudem können viele weitere lokale Feste und Messen auf den Dörfern miterlebt werden. An Pfingsten wird es bereits stetig wärmer. Pfingstmontag, der 20. Mai, eignet sich zum Beispiel hervorragend, um sich am Freitag, 18. Mai, einen freien Tag zu gönnen. Mitte Mai ist die Landschaft auf Mallorca noch saftig grün. Die Temperaturen sind ideal, um sich Dörfer wie Deià und Valldemossa anzuschauen. Die Straßen der Orte sind noch nicht mit Touristen überlaufen und eine gemütlichen Erkundung macht jetzt besonders viel Spaß.

Am Donnerstag, 30. Mai können sich zu Fronleichnam Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland über einen Feiertag freuen. Mit einem Brückentag am Freitag, 31. Mai, steht einem Kurztrip auf der Insel nichts im Weg. Ende Mai beginnen die Temperaturen erheblich anzusteigen und das Meer lädt viele Unerschrockene bei bis zu 22 Grad Wassertemperatur schon zum Baden ein. Wer einmal mehr die Einheimischen erleben will, hat dazu im Mai beste Gelegenheit. Zahlreiche Frühlingsfeste und Messen werden auf den Dörfern gefeiert und bieten ganz neue Möglichkeiten, Mallorca kennenzulernen.

Im heißen Sommermonat August haben Bayern und Saarländer zu Mariä Himmelfahrt die Chance, die Füße tief im Mallorca-Sand zu vergraben. Der Feiertag ist am 15. August, einem Donnerstag. Auch hier besteht die Möglichkeit, ein "Brücke" zu bauen. Über 200 Strände und Buchten stehen zur Auswahl und laden zu einem erfrischenden Bad im Meer ein. Zahlreiche Chiringuitos, also Cafés und Restaurants am Meer warten mit herrlichen Ausblicken, inseltypischen Tapas und kühlen Getränken. Die Sangría lässt grüßen!

Wer am Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, nicht wie jedes Jahr die deutsche Geschichte im Fernsehen sehen will, macht am Freitag frei und verbringt ein langes Wochenende auf Mallorca. Anfang Oktober ist es nicht mehr knallheiß, aber mit etwa 26 Grad Wassertemperatur immer noch angenehm und warm genug, um im Meer zu baden. Die Touristenmassen werden weniger und die Urlauber können an den malerischen Buchten und langläufigen Stränden das entspannte Flair der Insel jetzt am besten nutzen, um einmal tief durchzuatmen und sich am späten "Sommer" zu erfreuen.

Am Reformationstag (Donnerstag, 31.Oktober) können sich zahlreiche Bundesländer freuen und diesen Feiertag mit Allerheiligen am Freitag, den 1. November kombinieren. Auf Mallorca ist auch im November immer noch T-Shirt-Wetter angesagt. Wer nun die ein oder andere Sehenswürdigkeit in Palma betrachten möchte, kann das tun, ohne an langen Warteschlangen anstehen zu müssen. Auch eine tolle Zeit, um entspannt über Märkte zu schlendern und das ein oder andere Mitbringsel zu ergattern. Oder vielleicht eine Tapas- und Weintour mit den Einheimischen?

Frischer, aber immer noch angenehm sieht es am Mittwoch, 20. November, aus. Sachsen haben am Buß- und Bettag frei und könnten mit zwei Brückentagen ganze fünf Tage die Insel besuchen! Ende November beginnt eine magische Zeit, vor allem in Palma. Um den 20. des Monats wird stets mit großer Fröhlichkeit die Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstadt angeknipst. Zahlreiche Lichterketten leuchten um die Wette und lassen die ganze Stadt erstrahlen. Bei bis zu 20 Grad kann ein T-Shirt draußen mitunter zu kühl werden. Strümpfe und Jacken können jedoch tagsüber meist noch im Hotel gelassen werden.

Wer dem Irrglauben aufsitzt, auf Mallorca käme keine Weihnachtsstimmung auf, muss die Insel im Dezember besuchen kommen! Zahlreiche Weihnachtsmärkte, romantische Beleuchtung und spanische, weihnachtliche Leckereien wie Turrón warten darauf, besucht, gesehen und gekostet zu werden. Heiligabend ist 2024 ein Dienstag. Wer bereits am Montag, 23. Dezember, freinimmt, sollte den Freitag, 27. Dezember auch noch mitnehmen. Mit vier weiteren Urlaubstagen am Montag und Dienstag (30. und 31. Dezember) sowie Donnerstag und Freitag (2. und 3. Januar 2025) kann mit nur sieben genommenen Urlaubstagen ganze zwei Wochen (!) auf der Insel bleiben. An Silvester können Sie dann traditionell mit den Spaniern um 24 Uhr vor dem Rathaus zu zwölf Glockenschlägen zwölf Trauben essen und bei toller Stimmung ins neue Jahr 2025 starten.