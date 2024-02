Den Mallorca-Urlaub online zu buchen, kann überfordernd sein. Man muss sich durch eine Hülle und Fülle von Angeboten arbeiten und Preise vergleichen. Die Veranstaltermarke Eurowings Holidays der gleichnamigen deutschen Fluggesellschaft will jetzt Abhilfe schaffen. Deshalb ist seit Neuestem ein KI-gestützter Reiseberater freigeschaltet. Der Chatbot "Holly" soll Kunden dabei helfen, einfacher ihren Urlaub zu buchen. "Passgenau auf sie zugeschnittene Reisen, die Sonderwünsche wie Essensvorlieben, sportliche Aktivitäten und Ausflugsideen" sollen bei der Abfrage berücksichtigt werden. Der neue KI-Reiseberater von Eurowings ist zusammen mit dem Hamburger Start-up Honeepot entwickelt worden.

"Die genutzte Technologie stellt sicher, dass Kundendaten vollständig geschützt und zu keinem Zeitpunkt weitergegeben werden", betont das Entwicklerteam. Das Programm funktioniert in einem Chatfenster, in dem "Holly" den Kunden zahlreiche Fragen stellt. Erfragt werden Informationen wie der Urlaubszeitraum, die Anzahl der Reisenden und der Abflughafen. Danach geht es weiter mit Fragen rund um die persönlichen Präferenzen und welche Art von Urlaub gewünscht sind. "Je mehr der digitale Reiseberater über die Wünsche seiner Kunden erfährt, desto geringer das Risiko, im Urlaub vor Ort enttäuscht zu werden", schreibt Eurowings in einer Pressemitteilung.

Der Chatbot "Holly" stellt den Kunden viele Fragen rund um den gewünschten Urlaub. Foto: Screenshot Eurowngs Holidays

Im finalen Schritt kann der Pauschalurlaub direkt über die Plattform von Eurowings Holidays gebucht werden. Das KI-Tool "gleicht Milliarden von Flug- und Hotel-Kombinationen ab", heißt es. Eurowings CEO Jens Bischof wird folgendermaßen zitiert: "Wir wissen, dass viele Reisende die Suche nach dem passenden Urlaubsziel als aufwändig und zeitraubend empfinden. Mit dem digitalen Reiseberater von Eurowings Holidays nimmt der oft beschwerliche Weg zum perfekten Urlaub eine Abkürzung und wird radikal vereinfacht. Eine lernende KI-Software erkennt zum Vorteil unserer Kund:innen Muster und persönliche Vorlieben. Damit steigert Eurowings Holidays die Qualität der touristischen Angebote und gestaltet sie zudem deutlich individueller. Wir freuen uns, dass wir mit diesen Reiseangeboten der neuen Generation eine Vorreiterrolle einnehmen."

Wer sich nicht alleine durch den Dschungel an Online-Angeboten arbeiten will, kann den Chatbot "Holly" einmal testen. Allerdings wird den Kunden online folgender Hinweis angezeigt. "Holly befindet sich noch im Entwicklungsstadium! Bitte beachte, dass du die Beta-Version unseres KI-Beraters nutzt, der zu Testzwecken zur Verfügung steht. Wir können deshalb derzeit noch keine Garantie hinsichtlich dessen Eignung und Zuverlässigkeit geben. Eine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die durch die Nutzung von Holly in dieser Version entstehen können, lehnen wir daher ausdrücklich ab."