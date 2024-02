Das eigene Mineralwasser der Fluggesellschaft auf dem Flug nach Mallorca trinken? Damit ist jetzt Schluss. Vor drei Jahren hatte die Lufthansa-Tochter und Insel-Airline Swiss ein eigenes "Agua Mineral" für die Gäste an Bord in Umlauf gebracht. Doch das ist jetzt schon wieder vorbei. Wie das Luftfahrt-Branchenportal Aerotelegraph erfuhr, hat Swiss den Anbieter gewechselt und vermarktet ihr neues Wasser nicht mehr unter eigenem Namen.

Hintergrund: Im Jahr 2021 hatte Swiss bekanntgegeben, an Bord künftig auf ein eigenes, exklusiv für diese Mallorca-Airline hergestelltes Mineralwasser zu setzen. Das aus einer Quelle in Elm im Kanton Glarus (Zentralschweiz) stammende Wasser wurde in recycelbaren Flaschen im Swiss-Design an Bord verteilt, der Name lautete Altitude 1150 – weil die Quelle auf 1150 Meter über dem Meeresspiegel liegt.

Jetzt, drei Jahre später, ist mit dem eigenen Mineralwasser schon wieder Schluss. Der Vertrag mit dem Hersteller sei Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen, bestätigte ein Sprecher von Swiss gegenüber Aerotelegraph. Jetzt habe man eine Ausschreibung vorgenommen, die der Mineralwasserproduzent Valser gewann. Das neue Wasser stammt aus einer Quelle am Fuß des Piz Aul im Kanton Graubünden (Ostschweiz).

Valser ist eine der bekanntesten Marken der Schweiz. Seit 2002 gehört die Mineralwasserquelle zum amerikanischen Giganten Coca-Cola.