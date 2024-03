Das Luxushotel St-Regis-Mardavall an der Costa d'en Blanes im Südwesten von Mallorca bekommt einen Chef. Laut einer Pressemitteilung vom Dienstag handelt es sich um den Manager Borja García. Er arbeitete vorher drei Jahre lang in einem Luxushotel im Norden Spaniens, das Teil des internationalen Portfolios von Marriott International ist. Das Mardavall gehört zur Luxusmarke St. Regis.

Borja García studierte Business Management in den USA und zählt mehr als 18 Jahre an Erfahrung in der Hotelindustrie. Mit umfangreichen Kenntnissen in der Luxushotellerie entwickelte er seine Karriere in Mexiko, den Vereinigten Staaten und Europa, einschließlich einer Etappe als Rechnungsprüfer für Luxushotels in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. In seiner neuen Position wird García für alle operativen Prozesse des Ressorts verantwortlich sein.

Borja García, der neue Leiter des St. Regis Mardavall Mallorca Resort in Costa d'en Blanes. Foto: Ivan Pomposo

Das Mardavall verfügt über drei Restaurants und ein umfangreiches Spa, 125 Zimmer und Suiten mit Blick aufs Meer sowie einen personalisierten Butler-Service. Es befindet zwischen der Steilküste und dem Sporthafen von Puerto Portals. Runde Bögen aus natürlichem Stein umrahmen seine Fassade und ein ausgedehnter Garten gegenüber dem Meer unterstreicht den Charakter des Ressorts.

In dem resorteigenen, eleganten Michelin-Sternerestaurant "Es Fum" erwartet Gäste Gourmetküche. Das gastronomische Angebot wird erweitert mit dem Restaurant "Terra". Mit einem von der natürlichen Schönheit der Insel Mallorca inspirierten Design und einem am Meer gelegenen, privilegierten Standort verspricht außerdem der "Mar Sea Club" eine zusätzliche gastronomische Erfahrung. Alle Restaurants wurden kürzlich renoviert.

St. Regis ist die dritte Marke im Portfolio von Marriott International, die Borja Garciá als Generaldirektor leitet. Außer St. Regis ist Marriott International in erster Linie bekannt für die Eleganz und Exklusivität von Marken wie "The Ritz-Carlton" oder "The Luxury Collection". Das Arabella Spa beschäftigt auch zwei chinesische Ärzte, die die Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele im Auge haben.