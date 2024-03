Das meistbesuchte Dorf der Zentralebene von Mallorca ist Algaida. Das geht aus offiziellen statistischen Angaben des Inselrats hervor. Auf den Plätzen folgen Sencelles, Porreres, Montuïri, Petra, Sineu und Maria de la Salut. Bei den Besuchern handelt es sich vor allem um ausländische – allen voran deutsche – Urlauber. Die Nicht-Spanier stellen 74 Prozent der Gäste.

Die weitaus meisten Urlaubsunterkünfte in diesen Gegenden sind den Angaben zufolge Ferienwohnungen. Die Zahl der Betten in den 14 dortigen Gemeinden beläuft sich auf 7881. Das entspricht 46 Prozent von insgesamt 9246 Betten.

Im Gegensatz zu den Ferienwohnungen sind Hotelzimmer auf dem Lande sehr dünn gesät: Lediglich 6,92 Prozent der Unterkünfte entfallen auf diese Kategorie. Vor allem sogenannte "Agroturismos", also Landhotels, sind auf den Gebieten der Gemeinden der Zentralebene "Pla" vertreten. "Normale" Hotels fallen kaum ins Gewicht.

Was die touristischen Zonen angeht, so finden sich die meisten Urlauberunterkünfte in Algaida und Porreres, nämlich 23.1 Prozent. Es folgen Sencelles und Sineu mit 21 Prozent vor Petra mit 9,65 Prozent.