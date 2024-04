Der Eigentümer einer Finca in der Nähe des Tramuntana-Ortes Alaró hat beim Inselrat Mallorca einen Antrag gestellt, um die dort einst illegal gebauten Ferienhäuser als Agrotourismus-Unterkünfte an Urlauber zu vermieten. Die Behörde in Palma überprüft derzeit, ob alle mit dem Projekt verbundenen Auflagen erfüllt werden können.

Die Finca "Ses Mines", auf deren Grundstück einst eine Lignit-Mine stand, beherbergt derzeit vier eingeschossige, freistehende Gebäude, die in fünf Wohneinheiten mit insgesamt 36 Betten umgewandelt werden sollen. Die geplante Gesamtfläche von 642,80 Quadratmetern soll legalisiert und für den neuen Zweck umgebaut werden. Das Projekt beinhaltet die Umgestaltung und Verbesserung der Innenausstattung, wobei die bestehende Kubatur und Struktur erhalten bleibt. Ähnliche Nachrichten Ferienvermietung auf Mallorca: Darum hat die Branche eine ungewisse Zukunft Mehr ähnliche Nachrichten Zwei Pools, ein als Abstellraum genutztes Häuschen und einige asphaltierte Flächen sollen zurückgebaut werden, um das Grundstück in seinen natürlichen Zustand zurückzuführen. Aufgrund der Größe des Projekts (36 Betten), der hohen Zahl von bestehenden Agroturismo-Projekten in der Umgebung, der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Abfallerzeugung ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Um als Agrotourismus-Herberge anerkannt zu werden, muss die landwirtschaftliche Tätigkeit "vorrangig während der touristischen Aktivität" stattfinden. Die Eigentümer müssen eine detaillierte agronomische Studie erstellen, die die Fortführung der Bewirtschaftung von Feldern und Viehzucht belegt.