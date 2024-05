Ferienwohnungen auf den Balearen einschließlich Mallorca verzeichneten im vergangenen März mehr als doppelt so viele Reisende wie im Vorjahresmonat: Konkret waren es 22.570, was ein Plus von 133 Prozent ergibt. Diese und mehr Zahlen gehen aus einer Veröffentlichung des spanischen Statistik-Instituts (INE) hervor. Wichtig dabei zu berücksichtigen ist, dass Ostern in diesem Jahr auf Ende März fiel und 2023 im April stattfand.

Laut der Veröffentlichung waren die meisten der Reisenden Ausländer und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Ferienwohnungen betrug rund fünf Tage. In Unterkünften des ländlichen Tourismus hingegen verweilten Reisende nur halb so lange. Mallorca war im März dieses Jahres das spanische Tourismusgebiet mit den meisten Übernachtungen in Unterkünften des Landtourismus. In Herbergen wiederum blieben Gäste rund zwei Tage. Durchschnittlich hielten sich Reisende in Nicht-Hotelunterkünften (Wohnungen, Campingplätze, Unterkünfte für den Landtourismus und Herbergen) vier Nächte lang auf. In ganz Spanien wurden im März mehr als 9,2 Millionen Übernachtungen dieser Art gezählt, was einem Anstieg von 31,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Da die Osterwoche im Jahr 2024 im März und im Jahr 2023 im April stattfand, hält es das Statistische Amt für angebracht, die Ergebnisse dieser Erhebung im nächsten Monat abzuwarten, um die beiden Monate als Ganzes zu analysieren.