Der Stadtrat von Santa Margalida auf Mallorca hat dieser Tage eine Parkregelung auf dem speziell für Wohnwagen im Küstenzentrum in Son Serra de Marina errichteten Parkplatz aufgestellt: Wer über Nacht parkt, muss eine Gebühr zahlen. Allerdings können dann auch die in der Umgebung vorhandenen Dienstleistungen, wie die Stromversorgung (nur zum Aufladen von Batterien und Kleingeräten) und Zugang zum Trinkwasser- und Abwasser genutzt werden. Aufenthalte zwischen ein und drei Tagen werden künftig 25 Euro und für Aufenthalte zwischen drei und zehn Tagen 20 Euro kosten. Darüber hinaus sind Übernachtungen von mehr als zehn aufeinanderfolgenden Tagen nicht gestattet.

Der neue Parkplatz hat ungefähr 1000 Quadratmeter und liegt im oberen Bereich von Son Serra, in der Calle Llarg und bietet Platz für etwa 50 Wohnwagen. Das Gelände wurde geschaffen, um der wachsenden Anzahl von wild in Wohngebieten parkenden Mobile Raum zu geben. Zahlreiche Anwohner hatten sich im November beschwert, weil die Karawanen an Mobilen ihnen kostenfrei die Sicht auf das Meer versperrten. Die Gemeinde legte damals fest, dass Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 2,1 Metern und einer Länge von 5,2 Metern in den Küstenorten Son Serra de Marina und Can Picafort nicht mehr Parken und im Wagen übernachten dürfen. Das gilt zudem für Lastkraftwagen und Lieferwagen.

Jetzt gibt es zwar eine gesonderte Abstellmöglichkeit, aber es fehlen die entsprechenden Regeln. Um die Stellfläche nutzen zu können, muss nun zehn Tage vorher eine Anmeldung beim Stadtrat erfolgt sein. Dieser hat dann maximal sieben Arbeitstage Zeit, um die Genehmigung zu erteilen oder zu verweigern.

Die Regelung tritt wahrscheinlich ab Sommer in Kraft. Zu Beginn der heißen Monate rechnet die Gemeinde mit einer erhöhten Zahl an Touristen, die mit ihren Wohnmobilen anreisen und die Verkehrslage erschweren.