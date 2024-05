Das Angebot an Ferienhäusern und Mietwohnungen auf Mallorca ist groß und hat die Nachfrage stetig weiter ansteigen lassen. Damit stieg allerdings auch die Anzahl an Konflikten in der Branche. Holidu, ein Portal für Ferienunterkünfte, hat die größten fünf Gründe herausgesucht, die zwischen Vermieter und Gast regelmäßig den Haussegen schief hängen lassen.



Nichteinhaltung der Grundregeln in der Unterkunft



Das meiste Potential für Ärger gibt es, wenn Gäste die festgelegten Regeln für die Unterkunft nicht einhalten. Obwohl die Regeln zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung klar definiert sind, werden sie von vielen Urlaubern ignoriert. Zu den Punkten gehören beispielsweise Rauchen in verbotenen Bereichen, das Mitbringen von nicht erlaubten Haustieren, die mögliche Beschädigung von Möbeln oder die Entstehung anhaltender Gerüche. In diesen Bereichen verlangen die meisten Eigentümer eine Entschädigung.



Übermäßiger Lärm

Mallorquinische Eigentümer reagieren sehr empfindlich auf Lärm, was gerade in einigen Vierteln Palmas auffällt. Die Menschen wohnen näher beieinander und sind nicht erfreut, wenn ihre Privatsphäre gestört wird. Zu viel Dezibel können also die ruhige Atmosphäre oder der Beziehung zum Nachbarn schaden. Partyurlauber sollten daher vorher beachten, wo sie sich einmieten. Und ganz genau die Vertragsklauseln lesen. Der Eigentümer muss zudem auch über Veranstaltungen, die in seinen Räumen stattfinden sollen, informiert werden.



Beschädigung der Einrichtung und Verschwendung von Ressourcen Strom und Wasser sind nicht nur teuer, sondern auch kostbar. Nur weil man gerade nicht persönlich für die direkten Kosten aufkommen muss, heißt das nicht, dass das Wasser laufen gelassen und nicht abgedreht wird. Energie wird zum Beispiel verschwendet, wenn die Klimaanlagen durchweg laufen, selbst wenn die Besucher außer Haus sind. Mit der Einrichtung der Unterkunft sollte ebenso schonend umgegangen werden.



Nichteinhaltung der Reinigungsvorschriften Mallorquiner sind kein Fan von Zuständen "wie bei Hempels unterm Sofa". Es muss also geputzt werden, das Haus sollte so sauber und ordentlich verlassen werden, wie man es vorgefunden hat. Da gehört auch die Einhaltung der Mülltrennungsregeln dazu. Gemeinschaftsräume oder Bereiche wie Schwimmbäder, Grillplätze oder Küchen, die gerne von mehreren Parteien täglich genutzt werden, eingeschlossen.



Aufnahme von mehr Gästen als vereinbart Laut Holidu ist das der häufigste Grund für Ärger zwischen Vermieter und Gast: wenn sich mehr Personen in der Unterkunft aufhalten, als vereinbart. Jede zusätzliche Person verbraucht mehr Ressourcen, die dem Eigentümer auf der Tasche liegen.