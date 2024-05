Jetzt ist es möglich, in einem der ältesten Wachtürme auf Mallorca zu übernachten. Vorausgesetzt, man bringt das nötige Kleingeld mit: 3000 Euro in der Hauptsaison vom 14. Juni bis 15. September und 1800 Euro in der Nebensaison werden dafür verlangt. Das Bauwerk in der Nähe von Banyalbufar gehört zum Luxushotel Son Bunyola, das im vergangenen Jahr vom britischen Unternehmer Richard Branson eröffnet worden war. Der Turm ist seit dem 13. Jahrhundert dokumentiert und wurde von den Bewohnern der Küstengemeinde genutzt, um sich gegen Piratenangriffe von See zu wehren. Heute ist das Bauwerk in drei Stockwerke unterteilt: ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine spektakuläre Terrasse mit atemberaubender Aussicht auf die Serra de Tramuntana.

Richard Branson ist unter anderem Mitgründer der Virgin Group, die insbesondere für ihren Erfolg im Musikgeschäft und in der öffentlichen Luftfahrt bekannt ist. Laut dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin "Forbes" besaß Branson im Juni 2023 ein geschätztes Vermögen von drei Milliarden US-Dollar. Die Inneneinrichtung der Suite entspricht der des Hotels. Gestylt wurde die gesamte Anlage von dem mallorquinische Studio Rialto Living, das für die Renovierung des Hotels im Jahr 2021 zuständig war. Zum Einsatz kamen dabei unter anderem Holzschreinerarbeiten und Fensterläden, geschmiedete Bögen, Decken mit freiliegenden Balken, mundgeblasenes Glas, Binissalem-Stein und handgefertigte Terrakottaböden sowie andere auf Mallorca heimische Materialien und Stoffe.