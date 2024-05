Weiße Gebäude, sich im Wind wiegende Palmen, sandfarbene Liegen und Schirme, ein hellblauer Pool und dahinter dunkelblau schimmernd das Meer. Universal Beach Hotels, die mallorquinische Hotelgruppe mit Schweizer Wurzeln, hat am Mittwochabend ihr erstes Fünf-Sterne-Hotel auf Mallorca eröffnet – das Universal Grand Leon & Spa in Colònia de Sant Jordi.

Insgesamt hat sich die Kette den Umbau und die Aufwertung der Herberge in den vergangenen zwei Jahren rund 15 Millionen Euro kosten lassen. In der ersten Bauphase von November 2022 bis Mai 2023 wurden Zimmer, Spa- und Wellnessbereich, das Fitness-Center, die Poolanlage sowie das Restaurant Bàcora fertiggestellt. In einer zweiten Phase von November 2023 bis März dieses Jahres dann die Rezeption, die Bar, die Boutique, die Meeting-räume, die Gartenanlage sowie verschiedene technische Installationen.

Das Endergebnis: Ein Luxus-Haus mit 127 Zimmern (rund die Hälfte davon Junior-Suiten und Suiten, 17 davon mit Privatpool), Restaurants, einem großen Salzwasserpool, einem 24 Stunden am Tag geöffneten Fitnesscenter, Tennisplatz sowie verschiedenen Aktivitäten wie Yoga oder Pilates. Und: Auch Kongressurlauber will Universal mit Meetingräumen für bis zu 85 Personen in den Süden der Insel locken.

Bei der feierlichen Einweihung sagte Universal-CEO Yannik Erhart: „Es ist ein sehr spezieller Tag für uns, wir waren mit Colònia de Sant Jordi schon immer verbunden, denn hier entstand einst unser erstes Hotel! Und jetzt haben wir uns entschieden, mit unserem Unternehmen noch einen Schritt weiter zu gehen und unser erstes Fünf-Sterne-Haus zu eröffnen.” Erharts Ehefrau, die Schweizer Konsulin Mirtha Erhart-Zimmerli, äußerte: „Wie schön, dass zu diesem besonderen Tag die Sonne lacht.”

Es gibt im Grand Leon & Spa zwei Restaurants, das „Amfora” und das Pool-Lokal „Bacora”. Für die Speisen verantwortlich zeichnet in Zukunft Rafael Barrientos, der über zehn Jahre in den Gourmettempeln von Spitzenkoch Andreu Genestra gearbeitet hat. Das Restaurant im Beach-Club-Stil mit Meersicht vereint nach Angaben der Hotelkette „mediterrane und mallorquinische Aromen mit avantgardistischen Akzenten” im Rahmen traditioneller Gerichte sowie eines „Fine Dining”-Menüs am Abend.

Zum Repertoire gehören ferner täglich frische Fische und Meeresfrüchte vom Markt sowie Premium-Fleisch aus dem Reifeschrank vom Holzkohlegrill. Ebenfalls angeboten, so die Macher, würden „raffinierte vegetarische und vegane Gerichte.” Eine große Auswahl an lokalen Weinen und „Signature-Cocktails” rundet die Karte des Hauses ab. „Wir sind stolz darauf, hauptsächlich lokale Produkte zu verwenden und frische, hochwertige Zutaten zu verwenden. So entsteht ein einzigartiges und authentisches Erlebnis“, so Küchenchef Barrientos. Das Angebot des Lokals kann auch von externen Gästen genutzt werden.

Den gesamten Text lesen Sie in der Ausgabe Nummer 20 des Mallorca Magazins