In allen 30 Hotels der alltours-eigenen Hotelkette “allsun Hotels”, die sich überwiegend auf Mallorca befinden, haben jetzt vegetarische und vegane Speisen einen eigenen Buffetbereich. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Die Einrichtung des gesonderten Bereichs sorge dafür, dass die Gerichte nicht mehr unbeabsichtigt miteinander in Berührung kommen können. “Bei der Zubereitung in den Küchen wurde schon immer auf eine strikte Trennung geachtet“, wird Uwe Prein, Geschäftsführer von "allsun Hotels" zitiert.

Die vegetarisch-veganen Gerichte umfassen Quinoa-Burger, Süßkartoffeln mit Tzatziki, Pilz-Risotto, Gemüse-Curry, Edamame, Hummus und weitere. Zudem stehen mehrere Gemüsesorten und Beilagen zur Auswahl. Auch für Gäste mit Gluten- oder Laktoseintoleranz wird in den "allsun Hotels" ein Angebot bereitgestellt: Die glutenfreien Optionen bestehen unter anderem aus Brötchen und Baguette, süßes Gebäck, Nudeln und Cornflakes, die allerdings extra nur auf Anfrage herausgegeben werden, um mögliche Fremdübertragungen zu vermeiden. Daneben werden laktosefreie Milch, Joghurt und Käse sowie verschiedene Milchalternativen basierend auf Hafer, Reis, Haselnuss, Mandel und Soja angeboten. Neben der Bandbreite an Lebensmitteln versucht das Unternehmen durch die Schulung der Küchen- und Restaurantmitarbeiter, auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse seiner Gäste zu reagieren. Alltours zählt mit rund zwei Millionen Gästen im Geschäftsjahr 2022/23 zu den fünf größten Reiseveranstaltern Deutschlands und in Europa zu den Top Ten. Die Gruppe existiert seit 50 Jahren und wirbt mit günstigen Preisen. Mehr als 90 Prozent der Verbraucher in Europa ist die Marke bekannt.