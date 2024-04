Hotelbuffets, an denen sich Urlauber das Essen haufenweise auf den Teller schieben, sorgen in Zeiten von Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer häufiger für ein schlechtes Gewissen. Man fragt sich: Was passiert eigentlich mit den ganzen Resten und Abfällen? Aus welcher Ecke der Welt wurden die Mangos herantransportiert? Und stammt die Dorade aus heimischen Gewässern?

Diese und andere Fragen beantwortet seinen Gästen seit kurzem das Hotel San Francisco der mallorquinischen Riu-Gruppe an der Playa de Palma. Dort setzte der Konzern erstmals sein Konzept „Buffet Sostenible” in die Praxis um. Der Schlüssel zum Erfolg liege in der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung. In Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen werde aus organischen Abfällen des Buffets Kompost hergestellt. Dieser nähre wiederum die Felder von mallorquinischen Landwirten, die frisches Obst und Gemüse für das Hotel anbauen. Ein geschlossener Kreislauf entstehe, der Ressourcen schont und lokale Produzenten unterstützt.

Mittels QR-Codes auf den Speisen am Buffet erfahren Gäste zudem die Herkunft der Zutaten, die Geschichte hinter dem Kompost und den ökologischen Fußabdruck ihrer Mahlzeit. „Transparenz und Information schaffen Bewusstsein und fördern einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen”, ließ der Hotelkonzern verlauten.

Dabei ist das „Buffet Sostenible” nur ein Baustein in Rius umfassender Nachhaltigkeitsstrategie. Sensoren in Abfallbehältern, die Einführung von „Inspektoren” für Hygiene und Nachhaltigkeit sowie die Zertifizierung nach dem „Zero Waste”-Standard der spanischen Zertifizierungsgesellschaft Aenor sollen das Umwelt-Engagement des Unternehmens ebenfalls unterstreichen. Riu ist die erste Hotelkette auf Mallorca, die mit dem „Buffet Sostenible” ein so innovatives Konzept umsetzt. „Es zeigt eindrucksvoll, wie der Tourismus gleichzeitig ökonomisch erfolgreich und ökologisch verträglich gestaltet werden kann”, so der Konzern in seiner Pressemitteilung.

In diesem und den Folgejahren will Riu sein Nachhaltigkeitskonzept in allen Hotels der Gruppe einführen. Dafür hat das Unternehmen bereits mit der internen Schulung seiner Mitarbeiter, vom Vorstand bis zum Zimmermädchen, begonnen. Der deutsche Reiseveranstalter Tui und Partner von Riu hat seine Kooperation angekündigt. „In einer Zeit, in der die Gesellschaft nach nachhaltigen Lösungen sucht, ist dies ein wegweisendes Beispiel mit Vorbildcharakter für die gesamte Branche”, so ein Tui-Sprecher.