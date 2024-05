Das Luxuskreuzfahrtschiff "Scarlett Lady" der Firma "Virgin Voyages", die dem britischen Magnaten Richard Branson gehört, hat erstmals in Palma de Mallorca Station gemacht. Das Anlegemanöver des Schiffes im Hafen der Balearen-Hauptstadt erfolgte am Donnerstagmorgen. Die "Scarlett Lady" eröffnete damit ihre Mittelmeer-Saison. Insgesamt sind in diesem Jahr zwölf Aufenthalte in Palma und 22 in Ibiza vorgesehen.

Das Luxuskreuzfahrtschiff bietet Platz für 2800 Touristen und 1150 Besatzungsmitglieder auf 17 Decks. Es ist 277 Meter lang, 38 Meter breit und rund 110.000 Tonnen schwer. Im Preis für das Kreuzfahrtticket sind All-inclusive-Kabinen enthalten, von denen die meisten über einen Außenbereich und einen Balkon verfügen. Auf der "Scarlett Lady" gibt es 20 gastronomische Einrichtungen sowie auch ein Tattoo-Studio und ein Schallplattenstudio. Ähnliche Nachrichten Ungewöhnliche Kreuzfahrtfähre legt im Hafen von Palma an Mehr ähnliche Nachrichten Der britischer Unternehmer Richard Branson ist Mitgründer der Virgin Group, die insbesondere für ihren Erfolg im Musikgeschäft und in der öffentlichen Luftfahrt bekannt ist. Laut dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin "Forbes" besaß Branson im Juni 2023 ein geschätztes Vermögen von drei Milliarden US-Dollar. Auf Mallorca restaurierte der Magnat das historische Anwesen Son Bunyola bei Banyalbufar und verwandelte es in ein Fünf-Sterne-Hotel. Die "Scarlett Lady" wird von diesel-elektrischen Hybridmotoren angetrieben, die eine Betriebsgeschwindigkeit von 20 Knoten ermöglichen. Außerdem ist sie mit einem komplexen System zur Reinigung von Schwefeldioxidemissionen und zur Reduzierung von Stickoxiden ausgestattet. Damit gehört das Schiff zur neuesten Generation umweltfreundlicher Kreuzfahrtschiffe.