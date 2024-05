Seit einigen Tagen ist es wieder möglich, von den USA ohne Umsteigen nach Mallorca zu gelangen. Die Fluggesellschaft United Airlines teilte mit, dass seit Freitag wieder Direktverbindungen zwischen New York-Newark und Palma bestehen. Dreimal die Woche wolle man diese Flüge anbieten. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte es die Möglichkeit gegeben, von den USA direkt auf die Insel zu kommen.

Man fliege mit Flugzeugen vom Typ Boeing 767-400, es stünden zwölf Prozent mehr Sitzplätze als in den vergangenen Jahren zur Verfügung. Direkt werden von New York auch Madrid und Barcelona angeflogen, hinzu kommen Verbindungen zwischen der katalanischen Hauptstadt und Washington sowie Chicago und San Francisco. Von New York/Newark werden auch Teneriffa und Málaga angeflogen.

Die Direktflüge zwischen den USA und Mallorca waren bereits von der Vorgängerregierung arrangiert worden. Ziel ist, wohlhabende US-Amerikaner auf die Insel zu bringen, um ein Gegengewicht zu Tausenden Exzesstouristen zu schaffen, die Sommer für Sommer nach Mallorca kommen.