Bewohner und Gäste können sich für Donnerstag, den 23. Mai 2024 auf eine angenehme Temperatur in Alcúdia freuen. Mit einer vorhergesagten Tageshöchsttemperatur von 21,9 °C und einer Nacht-Tiefsttemperatur von 17,77 °C bleibt es über den Tag verteilt angenehm mild.

Morgen, Mittag, Abend: Das Wetter auf einen Blick

Die Temperaturen bleiben den ganzen Tag über in angenehmer Reichweite, mit 18,03 °C am Morgen, 21,82 °C zur Mittagszeit, 20,95 °C am Nachmittag und enden mit 18,26 °C in der kühlen Abenddämmerung.

Die sensible Temperatur, die unter Berücksichtigung von Wind und Luftfeuchtigkeit berechnet wird, wird für morgen Vormittag auf 17,59 °C, für den Tag auf 21,6 °C, für den Nachmittag auf 20,82 °C und für die Nacht auf 18,26 °C geschätzt.

Wetterbedingungen und Niederschlagsvoraussichten

Der voraussichtliche Luftdruck liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 59%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,63 m/s aus 64° Richtung und mit Böen von bis zu 6,2 m/s. Die Bewölkung beträgt 49% mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% für den Tag.

Im Großen und Ganzen steht den Einwohnern von Alcúdia ein ausgezeichneter Tag bevor. Genießen Sie das schöne Wetter und die wunderschöne Umgebung!