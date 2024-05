Das Wetter in Port d'Andratx verspricht morgen, am 23. Mai, recht günstig zu sein. Die erwartete Mindesttemperatur wird bei komfortablen 18.81ºC liegen, mit einem Hoch von bis zu 21.84ºC am Nachmittag. Bei solchen Temperaturen sind leichte Sommerkleidung und Sonnencreme unverzichtbar!

Wind und Luftdruck: Ein ruhiger Tag

Die Windstärke liegt bei 5.07 m/s mit Böen bis 6.75 m/s. Der Wind kommt aus Richtung 103º. Der Luftdruck beträgt 1018 hPa. Das ist ein Zeichen eines stabilen Wetters, was bedeutet, dass es höchstwahrscheinlich keinen Regen geben wird.

Temperatur nach Tageszeit

Die Temperatur wird sich über den Tag hinweg auf angenehme Weise verändern, am Morgen erwarten wir 18.81ºC, während des Tages 20.84ºC, am Nachmittag 21.04ºC und schließlich wird die Nacht auf 19.75ºC abkühlen. Die Körperempfindung wird ähnlich sein, denn am Morgen fühlt es sich wie 18.65ºC an, am Tag wie 20.55ºC, am Nachmittag wie 20.98ºC und in der Nacht bei 19.71ºC. Es ist also wichtig, sich entprechend zu kleiden.

Regenprognose und Bewölkung: Null Prozent Regenwahrscheinlichkeit

Trotz einer Bewölkung von 99% ist die Regenwahrscheinlichkeit sehr gering, mit einer Vorhersage von 0% Niederschlagswahrscheinlichkeit. Damit ist der Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten!

Luftfeuchtigkeit: Recht trockenes Klima

Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Dies ist ein angenehmer Wert und weist auf ein ziemlich trockenes Klima hin, ideal für Spaziergänge in der Umgebung von Port d'Andratx.