Ziehen Sie sich warm an und genießen Sie das Bilderbuchwetter in Santanyí am 23. Mai 2024. Eine perfekte Gelegenheit, um die Sonne zu genießen und Zeit im Freien zu verbringen.

Bleiben Sie warm und genießen Sie den strahlenden Sonnenschein

Die Temperatur beginnt bei einer kühlen morgendlichen Mindesttemperatur von 17,02°C und steigt im Laufe des Tages auf eine angenehme spätnachmittagliche Höchsttemperatur von 22,42°C. Die gefühlte Temperatur wird sich noch angenehmer anfühlen, mit 17,33°C in der Früh, 21,87°C zur Mittagszeit, 20°C in den Nachmittagsstunden und 18,61°C in der Nacht. Ein lebhafter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,22 m/s in 103°-Richtung und weist für den späten Nachmittag Böen bis zu 7,48 m/s auf. Dies trägt sicherlich dazu bei, die Auswirkungen der Sonne etwas abzumildern. Es besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für Niederschläge mit 0%, so dass Sie wahrscheinlich keinen Regenschirm benötigen werden. Eine Komfortzone bezeichnen wir das. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 56% und einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sich das Wetter im Laufe des Tages erheblich ändert.

Unser Rat: Nutzen Sie das herrliche Wetter!

Diese geringe Bewölkung von 83% bedeutet, dass der Himmel zum größten Teil klar bleibt und der Sonnenschein ungehindert den Boden erreichen kann. Nehmen Sie dies als Einladung, um beim Wandern, Picknicken oder Radfahren den Tag zu genießen. Also, packen Sie Ihre Sachen, nutzen Sie das schöne Wetter weise und vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme mitzunehmen!