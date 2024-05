Wir erwarten einen gemäßigten Tag in Sóller, mit einer Mindesttemperatur von 16.67ºC und einer Höchsttemperatur von 25.17ºC. Am Morgen starten wir mit 16.98ºC, steigen im Tagesverlauf auf 24.63ºC, sinken am Nachmittag auf 23.08ºC und enden den Abend mit 17.62ºC. Die gefühlte Temperatur liegt bei 16.82ºC am Morgen, 24.48ºC am Tag, 22.78ºC am Nachmittag und 17.34ºC in der Nacht.

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Wir prognostizieren einen Luftdruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 51%. Das macht den Tag optimal für Freizeitaktivitäten im Freien, vergessen Sie aber nicht, genug zu trinken.

Wind und Niederschläge

Erwarten Sie einen ruhigen Tag mit einem Wind von 2.74 m/s aus Richtung 102º und Windböen von bis zu 4.17 m/s. Trotz der Wolkenbedeckung von 99% beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit nur 35%, also kein erhöhter Regenschirmbedarf.