Die Wetterdaten versprechen einen Tag voller interessanter Wetterereignisse in Cala Rajada. Die Temperaturen beginnen wir üblich bei angenehmen 18.66ºC am Morgen, steigen auf 19.17ºC im Laufe des Tages und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt mit 19.68ºC. Zum Abend hin kühlt es dann leicht auf 19.15ºC ab. Die gefühlten Temperaturen liegen etwas niedriger bei 18.62ºC am Morgen, 19.07ºC am Tag, 19.51ºC am Nachmittag und 19.08ºC am Abend.

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Die Atmosphäre zeigt einen Druck von 1016 hPa und eine Feuchtigkeit von 74%, was für gute Wetterbedingungen sprechen könnte.

Wind und Bewölkung

Der Wind wird in Richtung 85º bei einer Geschwindigkeit von 7.48 m/s wehen, mit gelegentlichen Böen bis zu 8.31 m/s. Die Bewölkung wird stark sein, mit einem geschätzten Wert von 99%.

Regenwahrscheinlichkeit

Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt beeindruckende 80%. Es könnte also Zeit sein, den Regenschirm bereitzustellen.

Diesen Wetterbericht liefert Ihr lokaler Wetter-Experte. Bleiben Sie für aktuelle Wetterinformationen und vorbereitet auf alle Wetterbedingungen, die Cala Rajada zu bieten hat, gespannt.