In Port d'Andratx, einer der malerischen Ecken Mallorcas, erwartet uns am 24. Mai 2024 ein durchweg interessanter Tag in puncto Wetter - hier sind die Einzelheiten.

Temperaturverlauf und Wärmeempfindung Beginnen wir mit den Temperaturen: Wir können mit einer minimalen Temperatur von 18,73°C und einer maximalen Temperatur von 22,63°C rechnen. Am Morgen erwarten uns 19,64°C, tagsüber 22,29°C, am Nachmittag 21,64°C und abends 20,04°C. Aber wie wird es sich tatsächlich anfühlen? Die gefühlte Temperatur beträgt morgens 19,36°C, tagsüber 22,19°C, am Nachmittag 21,5°C und abends 19,88°C. Seien Sie also darauf vorbereitet, sich entsprechend zu kleiden! Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit Die atmosphärischen Bedingungen sind auch wichtig für eine komplette Wettervorhersage. Der atmosphärische Druck wird bei 1016 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird 62% betragen. Wind- und Regenbedingungen Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,69 m/s aus der Richtung 95° wehen, mit Windböen von bis zu 7,39 m/s. Die Bewölkung wird 100% betragen, so dass der Himmel größtenteils bedeckt sein wird. Und die Regenwahrscheinlichkeit? Es gibt eine Regenwahrscheinlichkeit von 39%, also könnte es nass werden. Das ist es also, liebe Einwohner und Besucher von Port d'Andratx, unsere Wettervorhersage für den 24. Mai 2024. Planen Sie Ihren Tag entsprechend und bleiben Sie sicher!