Cala Millor erwartet am 25. Mai 2024 ein vergleichsweise mildes Wetter. Die Temperaturen reichen von einer Mindesttemperatur von 17,3°C bis zu einer Höchsttemperatur von 20,89°C. Die Druckverhältnisse sind mit einer Messung von 1018 hPa stabil und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%.

Tageszeiten im Detail

Der Morgen beginnt bei erfrischenden 17,5°C, die sich dann weiter zum Tag hin auf 20,07°C erhöhen. Der Höhepunkt wird am Nachmittag mit 20,54°C erreicht, bevor die Temperatur zur Nacht hin wieder auf kühle 18,21°C abfällt. Die thermische Empfindung variiert dabei zwischen 17,45°C am Morgen und 20,45°C am Nachmittag.

Wind und Niederschlag

Es sollte beachtet werden, dass ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,56 m/s aus Richtung 131° wehen wird, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 6,7 m/s erreichen können. Trotz der teilweisen Bewölkung von 26% besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, also ist ein Regenschirm wohl nicht notwendig.