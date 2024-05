Willkommen zur detaillierten Wettervorhersage für Santanyí am 25. Mai 2024, gesponsert von Ihrem lokalen meteorologischen Dienst. Bleiben Sie mit unseren genauen und aktuellen Informationen immer einen Schritt voraus.

Temperaturvorhersage

Mit einer Mindesttemperatur von 17.07 °C und einem Höhepunkt von 22.64 °C können sich die Einwohner auf einen relativ milden Tag freuen. Die Morgentemperaturen beginnen bei 17.28 °C, steigen auf 22.64 °C während des höchsten Sonnenpunktes und fallen dann auf 20.97 °C am Nachmittag. Am Abend erwarten wir eine Temperatur von 18.48 °C, ein perfektes Wetter für einen entspannten Abendspaziergang.

Empfindungstemperatur und weitere Einzelheiten

Die Empfindungstemperatur liegt am Morgen bei 17.34 °C, erreicht am Tag 22.5 °C, fällt am Nachmittag auf 20.85 °C und liegt in der Nacht bei 18.55 °C. Ebenfalls messen wir einen atmosphärischen Druck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 59%, was auf ein ganz angenehmes Klima hindeutet.

Wind und Niederschlagssituation

Der Tageswind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.12 m/s in Richtung von 59° und mit Böen von bis zu 8.07 m/s. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt bei 0% und nur 24% des Himmels werden von Wolken bedeckt sein, was auf einen hauptsächlich sonnigen Tag hindeutet.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der 25. Mai 2024 in Santanyí ein Tag mit angenehmem Wetter sein wird. Vergessen Sie nicht, Ihr tägliches Wetterupdate zu überprüfen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!