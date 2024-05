Das Wetter in Santa Ponsa erwartet Sie mit angenehmen Temperaturen und einer frischen Brise am 25. Mai 2024.

Temperaturprognosen

Die Temperaturen werden sich im angenehmen Bereich bewegen, mit mindestens 17.72°C und einem Höchstwert von 22.16°C. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 18.31°C, während des Tages klettert das Thermometer auf 21.99°C, und am Abend sinkt die Temperatur auf 21.26°C. Die nächtliche Temperatur wird bei etwa 18.76°C liegen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur beträgt am Morgen 18.23°C, tagsüber 21.94°C, am Nachmittag 21.22°C und in der Nacht 18.88°C. Unabhängig davon, ob Sie einen Strandtag planen oder durch die Straßen von Santa Ponsa schlendern möchten, werden die Temperaturen Ihnen ganz sicher angenehm sein.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%, was für einen angenehmen Tag sorgt.

Wind- und Wolkendecke

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.43 m/s in der Richtung von 72° und weist Böen von bis zu 5.85 m/s auf. Die Wolkendecke liegt bei 42%, was auf einen größtenteils klaren Tag hindeutet.

Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, sodass Sie einen sonnigen Tag vor sich haben.

Planen Sie Ihren Tag in Santa Ponsa mit Vertrauen und genießen Sie das wunderbare Wetter auf unserer schönen Insel Mallorca!