Wer in Sóller lebt, weiss, dass der Frühling hier wie keine andere Jahreszeit ist. Denn morgens ist die Kälte noch spürbar, aber sobald die Sonne aufgeht, bricht ein wunderbar milder Tag an. Am 26. Mai 2024 wird dies nicht anders sein.

Die Temperatur wird zwischen 17.4ºC und 27.1ºC liegen. Am Morgen ist mit einer Temperatur von 17.56ºC zu rechnen, während es tagsüber auf 26.59ºC hochgeht. Am Nachmittag erwarten wir 25.5ºC und in der Nacht kühlt es auf 19.38ºC ab. Die gefühlte Temperatur wird morgens 17.2ºC, tagsüber 26.59ºC, abends 25.33ºC und nachts 19.15ºC betragen. Ein perfektes Klima, um einen ganzen Tag im Freien zu verbringen, mit einem milden Absinken der Temperatur in der Nacht.

Ein Tag ohne Regen

Die Luftfeuchtigkeit wird bei 42% liegen, was bei einem Atmosphärendruck von 1019 hPa ein Gefühl von Leichtigkeit und Frische gewährleistet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.08 m/s in Richtung 235º und Böen von 3.17 m/s. Die Bewölkung liegt bei 24%, was bedeutet, dass der Himmel grösstenteils klar sein wird.

Es wird erwartet, dass die Regenwahrscheinlichkeit 0% beträgt, was bedeutet, dass die Bewohner Sóllers am 26. Mai freie Fahrt haben werden, um die Sonne zu geniessen.

Also, liebe Mallorca-Besucher, nutzen Sie den Tag und geniessen Sie das wunderbare Wetter, das kommt. Es ist ein Geschenk des Frühlings, das man nicht verpassen sollte.