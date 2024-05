Wie wir es in Alcúdia auf der wunderschönen Insel Mallorca kennen und lieben, erwartet uns am 26. Mai 2024 ein Tag voller Sonnenschein und Temperaturen, die uns an den bevorstehenden Sommer erinnern.

Detailierte Temperaturaufgliederung

Unsere genaue Vorhersage zeigt für morgens eine Temperatur von 18,04ºC an, die sich gegen Mittag auf 26,18ºC erhöhen wird - perfekt für einen kleinen Spaziergang am Strand. Am Nachmittag erleben wir ein leichtes Absinken der Temperatur auf 25,39ºC, bevor sie in der Nacht auf angenehme 19,78ºC abkühlt.

Die gefühlte Temperatur bleibt dabei sehr ähnlich, sie liegt bei 17,86ºC am Morgen, erreicht am Tag 26,18ºC, am Nachmittag 25,32ºC bevor sie in der Nacht auf 19,77ºC abfällt.

Atmosphärische Details

Für alle, die es genauer wissen wollen: Wir haben eine atmosphärische Drucklage von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 51%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,43 m/s aus einer Richtung von 146º, mit Böen von bis zu 7,55 m/s.

Auch die Wolken halten sich zurück, mit einer Bedeckung von nur 14%. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt dabei bei 0% - also ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Halten Sie sich auf dem Laufenden mit unserer Wettervorhersage und genießen Sie das herrliche Wetter in Alcúdia!