Playa-de-Palma-Hotel Fergus: Neues Stockwerk, neuer Name

Auch das auf der Höhe des "Balneario 9" an der Playa de Palma auf Mallorca befindliche Hotel Fergus wird derzeit renoviert. Nach Informationen von Lokalmedien bekommt das Fergus Capi ein neues Stockwerk und auch einen neuen Namen: Künftig soll es Tent Capi Playa heißen. Im April soll es schon wieder beziehbar sein.

Zwar nicht so intensiv wie in den vergangenen Jahren, aber vernehmbar gehen auch woanders an der Playa de Palma Umbauarbeiten vonstatten, und zwar am Hotel Sant Jordi in Can Pastilla und am beliebten Hotel Riu Concordia.

Hotel-Renovierungen auf Mallorca sind in guter Indikator dafür, wie das Tourismus-Geschäft gerade läuft. Nach der Wirtschaftskrise wurde an der Playa de Palma etwa 50 Prozent des Hotelbestandes auf Vordermann gebracht. (it)