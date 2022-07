„Man fasst es nicht, wie die Zeit verfliegt.“ Mit diesen Worten beschrieb Alexandra Schörghuber die Tatsache, dass das Fünf-Sterne-Hotel St. Regis Mardavall Mallorca Resort an der Küste von Calvià bereits seit 20 Jahren in Betrieb ist. Mit einem großen Sommerfest beging die deutsche Unternehmensgruppe Schörghuber den Geburtstag ihres touristischen Kronjuwels auf der Insel.

Und es war ein rauschendes Fest, nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie, ganz in der Tradition der Sommerfeste, die der Münchner Konzern im Mardavall oder in seinen anderen Dependancen in Palma, den Marriott-Hotels Castillo Son Vida und Arabella Sheraton, zu feiern pflegt.

Das diesjährige Fest am Donnerstagabend zog mehr als 300 Gäste an, unter ihnen Politiker, Anwälte, Konsuln, Geschäftsleute, Künstler, Golfsportler und Touristiker ... kurzum, viele bedeutende Vertreter der verschiedenen Gesellschaftsbereiche der Balearen. Die Gruppendirektorin und Eigentümerin des Hotels, Alexandra Schörghuber, begrüßte alle Gäste persönlich, flankiert von Francisco Vila, dem CEO der Arabella Hospitality Group, und Stijn Oyen, dem Hoteldirektor des Mardavall.

Während die Gäste begrüßt wurden, führte die Tanzgruppe Beatriz Barca im gedämpften Licht und unter der goldfarbenen Nummer „20“, die von der Decke hing, spanische Flamenco-Tänze auf. Am Eingang des Hotels führte eine Künstlertruppe farbenfrohe Akrobatik auf, der Flamenco-Gitarrist Alberto Cortés musizierte dazu. Nach dem Begrüßungschampagner in der Mardavall-Lounge wurden die Gäste an den Swimmingpool im Garten geführt, auf dem zu diesem Anlass ein traditionelles mallorquinisches Fischerboot, eine „Llaüt“, festgemacht hatte. Diese Neuanschaffung des Hotels kann auf dem Meer vor der Haustür mit einem E-Motor betrieben werden.

Wie Alexandra Schörghuber im Poolbereich den Geladenen sagte, habe das Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren nie aufgehört, die Steigerung der Qualität und die Verbesserung der Dienstleistungen auszubauen. Unter anderem seien alle Zimmer des Hauses komplett renoviert worden. Auch im Bereich Umweltschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gebe es kein Nachlassen.

CEO-Francisco Vila betonte die drei Ziele des Unternehmens: Das Hotel solle möglichst das ganze Jahr in Betrieb sein. Man verpflichte sich der Fortbildung und Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen und setze zudem meue Standards in Sachen Nachhaltigkeit.

Calviàs Bürgermeister Alfonso Rodríguez betonte, das Luxushotel Mardavall biete bereits jetzt jenen qualitätsvollen Tourismus, den Mallorca anstrebe. Das Unternehmen zeige die Richtung an, in die sich die Insel fortentwickeln werde.

Weitere Highlights des Abends waren das Musikensemble mit Sänger Charlie Taylor, das Wasserballetts Strombolis, eine riesige Jubiläumstorte, die vor Beginn des Abendessens von Alexandra Schörghuber angeschnitten wurde, sowie ein nächtliches, von Musik begleitetes Feuerwerk, an dem sich die Gäste wie in Vor-Corona-Zeiten erfreuen konnten.