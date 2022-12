Was in Deutschland und anderen europäischen Ländern schon seit Jahren gang und gäbe ist, steckt auf Mallorca wie im restlichen Spanien noch in den Kinderschuhen. Die Rede ist von Pfand-Rückgabesystemen für Plastikflaschen und andere Einwegverpackungen im Einzelhandel oder Supermärkten.

Der Inselrat auf Mallorca hat aus diesem Grund eine Arbeitsgruppe gegründet, die einen entsprechenden Gesetzesrahmen zur Umsetzung eines solchen Systems auf regionaler Ebene ermöglichen soll. Vorrangiges Ziel der Arbeitsgruppe ist es, einen gemeinsamen Konsens unter Verpackungsherstellern und Vertriebshändlern zu schaffen, die an der Einführung oder Ausweitung von Systemen zur Pfandrückgabe, Rückgabe und Rücknahme von Verpackungen sowohl zur Wiederverwendung als auch zum Recycling interessiert sind. Ziel sei es aber auch, gemeinsame Hindernisse und Möglichkeiten für die Umsetzung solcher Modelle zu analysieren, die Durchführbarkeit von freiwilligen Pfand-, Rückgabe- und Erstattungssystemen zu bewerten und somit Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren zu fördern, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung des Inselrats.