Der britische Milliardär und Mallorca-Freund Richard Branson hat eine ungewöhnliche Methode gewählt, um mögliche Mitarbeiter für sein Luxushotel Son Bunyol (Eröffnung im Sommer) nahe Banyalbufar zu suchen. In einem Video, das von der Arbeitsagentur Palma Activa in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, richtet sich der Besitzer des Virgin-Konzerns direkt an die Bewerber.

Richard Branson, propietari de Son Bunyola Hotel & Villas, ens ha fet arribar aquest vídeo on anima a acudir a les entrevistes! L'empresa té 50 llocs de feina per cobrir.



50 Stellen sind zunächst in dem in einer alten "Possessió" befindlichen Son-Bunyola-Hotel zu besetzen, das am 16. Juni eröffnet wird. Unter anderem werden sechs Rezeptionisten, zwei Reservierungsfachkräfte, zwei Chauffeure, sechs Etagen-Kellner oder -Kellnerinnen, drei Reinungskräfte, drei Arbeitnehmer für die Wäscherei und 16 Köche gesucht. Hinzu kommen unter anderem drei Konditoren und vier Massagespezialisten.