Wer am Flughafen von Palma de Mallorca seinen Heimflug antritt, kennt dieses Bild. Kaum hat man die Sicherheitskontrolle hinter sich gebracht und will zum Gate laufen, muss man zwangsweise den Duty Free-Bereich durchqueren. Neben Parfüms und Kosmetika werden hier auch Weine und hochprozentiger Alkohol, aber auch Tabak und Süßigkeiten angeboten.

Dem will die balerische Regierungspartei Podemos jetzt einen Riegel vorschieben. Sie fordert, dass Fluggäste künftig nicht mehr gezwungenermaßen durch den Verkaufsbereich laufen müssen. Die Partei hält die bestehende Regelung für "unzulässig" und “lächerlich", schreibt die MM-Schwesterzeitung "Última Hora".

"Es ist nicht hinnehmbar, dass Familien in einer öffentlichen Infrastruktur gezwungen werden, einen ganzen Bereich zu durchqueren, in dem gesundheitsschädliche Produkte wie Tabak und Alkohol verkauft werden", wird der Politiker Iván Sevillano zitiert. Besonders gefährdete Gruppen wie Kinder und Minderjährige sollten nicht mit Produkten wie Alkohol und Tabak in Berührung kommen und davor geschützt werden, heißt es weiter. Deshalb soll die AENA, die spanische Betreibergesellschaft, für die Zukunft eine Alternative schaffen, fordert die Partei Podemos. Es könnte also sein, dass sich die Fußwege für Reisende am Flughafen von Palma demnächst ändern.

Die Partei wird in dieser Woche dazu in der Plenarsitzung des balearischen Inselrats einen entsprechenden Antrag einbringen. Außerdem fordert sie, dass Kontrollen eingerichtet werden, damit zum Beispiel Kinder und Jugendliche nicht mehr Werbung für Tabak und Alkohol ausgesetzt sind. Der Flughafen San Joan werde jedes Jahr von Millionen von Reisenden genutzt, es könne nicht sein, dass sie gezwungen werden, durch den Duty Free-Bereich zu gehen. Es sollte eine individuelle Entscheidung jeder einzelnen Person und nicht der wichtigste und einzige Weg zu den Flugsteigen sein, zitiert die spanische Tageszeitung "Última Hora" den Politiker Iván Sevillano.

Am Flughafen von Palma gibt es nur einen Weg, um nach der Sicherheitskontrolle ans Gate zu gelangen und der führt immer durch den Verkaufsbereich. An vielen deutschen Flughäfen, wie etwa in Hannover, München und Köln, geht das auch anders. Dort sind die Wege so angelegt, dass der Gang durch den Duty Free-Bereich optional ist. Duty Free bedeutet auf Deutsch "ohne Abgaben", denn meist sind die an Flughäfen angeboten Waren steuerfrei, da sie zwischen zwei Zollstellen liegen. Seit 1999 hat sich allerdings in der EU die Gesetzeslage so geändert, dass innerhalb Europas keine steuerfreien Waren mehr verkauft werden dürfen. Daher ist der Einkauf in den Duty Free-Läden zwar nicht immer günstiger, oft gibt es aber Rabatte oder Aktionen wie "3 für 2". Außerdem ist das Bummeln für viele Reisende ein beliebter Zeitvertreib.