Der Kongresstourismus auf Mallorca boomt wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr konnte der Kongresspalast von Palma seinen Umsatz um 40 und seine Auslastung um 25 Prozent steigern. Der "Palau de Congressos" – wie das Tagungszentrum auf Katalanisch genannt wird – hatte am Dienstag seine Bilanz für 2023 vorgelegt, in der 139 Veranstaltungen, mehr als 70.000 Besucher sowie ein Gesamtumsatz von 22,4 Millionen Euro genannt wurden. In der Mitteilung des Melià-Konzerns heißt es: "Die Fähigkeit, Großveranstaltungen anzuziehen, und deren positive Auswirkungen auf die gesamte Stadt Palma haben erneut die Bedeutung des Kongresspalasts als Motor für den Geschäftstourismus Palmas unterstrichen."

Erfreulicher Nebeneffekt laut der Betreiber: Das Zentrum trage zur Entzerrung der Saison bei. 88 Prozent der Aktivitäten hätten außerhalb der Sommermonate stattgefunden und zu mehr als 90.000 Hotelübernachtungen in der Nebensaison geführt. Hervorzuheben sei insbesondere die Durchführung einer großen internationalen Veranstaltung des Automobilsektors (Mercedes-Benz, Anm. d. Red.), die zu Beginn des Jahres fast drei Monate lang die Einrichtungen belegt und mehr als 12.000 Teilnehmer nach Mallorca gelockt hatte. Ähnliche Nachrichten Tui verzeichnet in diesem Jahr Rekord-Buchungen für Mallorca Für 2024 seien die Erwartungen ebenso positiv. Bis dato seien bereits elf größere Kongresse bestätigt worden, von denen sechs von internationalen Unternehmen durchgeführt werden. Zu den Höhepunkten des Jahres sollen die European Conference on Interventional Oncology (ECIO) ende April und das von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) organisierte Symposium, eine Großveranstaltung, die im Mai Experten und Fachleute aus der Raumfahrtindustrie auf europäischer Ebene anziehen wird, gehören. Der Kongresspalast von Palma war 2017 unter der Betreiberschaft der Hotelgruppe Melià nach mehr als 13 Jahren Bauzeit und mehreren krisenbedingten Pausen eröffnet worden und ist seither eine Erfolgsgeschichte. Das eigenwillige Gebäude an der östlichen Stadteinfahrt nahe Portitxol zieht pro Jahr Tausende Geschäftsreisende an. Direkt neben dem"Palau" befindet sich das Kongresshotel Melià Palma Bay.