Ein amerikanischer Investmentfonds mit langjähriger Erfahrung im Tourismussektor hat den deutschen Reiseveranstalter FTI übernommen, der in ernste finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Das gab FTI am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Investor "Certares" bringt 125 Millionen Euro mit und übernimmt 100 Prozent des Aktienkapitals der derzeitigen Anteilseigner für einen Euro.

Im Rahmen der Übereinkunft wird FTI das frische Kapital für die nächste Wachstumsphase und die Finanzierung der digitalen Transformation erhalten. Der neue Anteilseigner hat sich dabei bereit erklärt, finanzielle Unterstützung und weitere Investments zu leisten. Die Rettung des deutschen Tourismuskonzerns ist eine gute Nachricht für die Interessen der Balearen. Das Hauptreiseziel von FTI war nämlich Mallorca und alles deutet darauf hin, dass mit der amerikanischen Kapitalspritze die Aktivitäten von FTI auf der Insel noch weiter ausgebaut werden können. Die FTI Group ist ein deutscher Reisekonzern. Das Mutterunternehmen FTI Touristik GmbH mit Sitz in München führt weltweit rund 90 Tochtergesellschaften. Insgesamt beschäftigt der Konzern rund 11.000 Mitarbeiter und ist der drittgrößte Reiseveranstalter Europas. Als einer der führenden Reiseveranstalter Deutschlands bietet FTI weltweite Reisen in rund 120 Zielgebieten auf fünf Kontinenten an.