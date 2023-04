Osterzeit heißt wie immer Reisezeit. Und das gilt nicht selten auch für Hund und Katze, die von ihren Frauchen oder Herrchen mit in den Urlaub genommen werden. Doch ganz so einfach wie es klingt, ist die Mitnahme von Fellnasen im Mallorca-Flieger nicht. Grundsätzlich sollte man sich vor der Flugbuchung bei der jeweiligen Airline über die Transportmöglichkeiten und Beförderungsbedingungen von und für Haustiere erkundigen, um später nicht böse Überraschungen zu erleben. Einige typische Mallorca-Airlines wie Ryanair oder Easyjet erlauben die Mitnahme von Vierbeinern nicht, es sei denn, es handelt sich um sogenannte Assistenz- oder Blindenhunde. Doch auch die müssen vorher angemeldet werden.

"Tierfreundlichere" Fluggesellschaften sind beispielsweise Tuifly oder Condor, auf deren Buchungsseiten im Internet Haustiere relativ unkompliziert angemeldet werden. Bei Tuifly können Hunde bis zu einem Maximalgewicht von acht Kilogramm in der Kabine mitgenommen werden. Die "Unterbringung" muss allerdings in einer flexiblen und pipi-dichten Tragetasche erfolgen. Die Kosten liegen bei 40 Euro pro Flug. Schwerere Hunde können im klimatisierten Frachtraum in einer Transportkiste befördert werden. Die Kosten liegen bei 105 Euro pro Strecke. Trächtige Tiere oder Welpen unter 12 Wochen werden nicht transportiert. Die Anmeldung kann 24 Stunden vor Abflug online oder im telefonischen Service-Center erfolgen.

Ganz ähnlich sehen die Vorgaben zur Haustierbeförderung bei Condor aus. Dort muss die Anmeldung allerdings mindestens 48 Stunden vor Abflug erfolgen. Die Kosten liegen bei 60 Euro für die Mitnahme in der Kabine und 80 Euro im Frachtraum. Andere Mallorca-Flieger wie Eurowings und Vueling nehmen nur kleinere Haustiere bis zu acht Kilogramm Gewicht in der Kabine mit. Ausgenommen sind einige Kampfhunderassen. Aus diesem Grund sollte man sich stets vor jeder Buchung über die aktuellen Konditionen der jeweiligen Airline informieren.

Grundvoraussetzung ist in allen Fällen der Besitz eines aktuellen EU-Heimtierausweises, der von Veterinarärzten sowohl im Heimatland als auch auf Mallorca gegen entsprechende Gebühr ausgestellt werden. Außerdem müssen Hund oder Katze einen Identifikationschip implantiert haben und eine Tollwutimpfung erhalten, die mindestens 30 Tage und maximal ein Jahr alt ist. Generell halten alle Tierärzte auf Mallorca Informationen für den Flugtransport von Haustieren bereit.

Wer mit der Fähre auf die Insel reist, muss sein Haustier bei der jeweiligen Fährgesellschaft anmelden. Das geht in der Regel vollkommen unproblematisch. Allerdings dürfen die Tiere nur in dem extra für sie eingerichteten Bereich im Frachtraum befördert werden. Sowohl die Fährgesellschaft Balearia als auch das Konkurrenzunternehmen Trasmediterráne bieten einen Haustiertransportservice an. Die Kosten hängen von der Größe der Tiere beziehungsweise ihres Transportkäfigs ab.

Einmal auf Mallorca angekommen, sollten Hunde und Katzen am besten im Mietwagen zu ihrem Ferienort gebracht werden. Die Mitnahme von Haustieren ist öffentlichen Verkehrsmitteln ist auf der Insel nur in Stadtbussen in Palma gestattet, und dort auch nur in bestimmten Linien. Zu ihnen gehören die Linie 1 (Hafen-Flughafen), 2 (Rundfahrt Zentrum), 3 (Pont d’Inca-Illetes), 15 (Playa de Palma), 20 (Sant Agustí-Son Espases), 21 (Playa de Palma-Flughafen) sowie 30 (Sant Joan de Déu). Der Halter muss für jede Fahrt beim Busfaher ein Ticket zum Preis von 30 Cent lösen. Die Tiere müssen außerdem angeleint sein und einen Maulkorb tragen. Hunderassen, die als potenziell gefährlich gelten, dürfen in Palma gar nicht Bus fahren.

Ein Haustierbeförderungsverbot gilt zudem für die gelb-roten Überlandbusse (Tib) sowie für Züge und Metro.