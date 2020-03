Genießen Sie Mallorca!

In unsicheren Zeiten greift man gerne auf Bewährtes zurück. Mallorca ist eine bewährte Destination. Seit mehr als 50 Jahren ist die Sonneninsel das Lieblingsziel der Bundesbürger, wenn sie von der Sehnsucht nach dem mediterranen Süden erfasst werden, jenem Ort, „wo die Zitronen blüh’n”. Und nicht nur die. Auch der Duft blühender Mandel- und Orangenbäume sowie der von Pinien- und Kiefernwäldern ist immer wieder aufs Neue überwältigend.

Es liegt auf der Hand, dass die Tourismusverantwortlichen der Balearen, die Politiker und Unternehmer, seit Anbeginn des Fremdenverkehrs stets die schönen Seiten der Insel ins rechte Licht setzen: den Liebreiz der Natur, die Ursprünglichkeit des Tramuntana-Gebirges, die Attraktivität der Strände und Buchten mit ihrem türkisfarbenen Meer.

Doch Schönheit ist nur ein Aspekt. Es geht auch um Sicherheit und um die Qualität der Tourismusdestination. Und da hat die Sonneninsel – die selbst in der kühleren Jahreszeit ein vielseitiges Reiseziel für Aktivurlauber ist – unendlich viel zu bieten.

Mallorca ist eine verlässliche Destination in jeder Hinsicht: medizinisch, sicherheitspolitisch, servicetechnisch. Das Gesundheitssystem sowie die staatlichen und privaten Kliniken bieten höchsten europäischen Standard. Ein dichtes Flugnetz garantiert eine gute Anbindung, die Hotellerie ist nach den Milliardeninvestitionen der vergangenen Jahre, je nach Kategorie, State of the Art.

Mallorca hat sich darüber hinaus bewusst der Nachhaltigkeit verschrieben und will diesen Weg konsequent fortsetzen in Sachen Ressourcenschonung, Abfallvermeidung, öffentliche Verkehrsmittel, erneuerbare Energien und dem Kampf gegen den Klimawandel. Dass die Umwelt bewahrt werden muss, um die Insel auch künftigen Generationen von Bewohnern und Besuchern zu erhalten, das ist Grundkonsens auf Mallorca.

Sie sehen, es tut sich reichlich was auf der Insel. Im Special Tourismus, das in der MM-Print-Ausgabe 11/2020 auf 60 Seiten erscheint, finden Sie Anregungen für all das, was Mallorca und seine Schwesterinseln jedes Jahr den weit mehr als 4,5 Millionen deutschen Urlaubern zu bieten haben. Schauen auch Sie mal wieder vorbei. Und genießen Sie die Insel!