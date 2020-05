Ganztätiger Sport jetzt auch in größeren Gemeinden möglich

Die Zentralregierung in Madrid erhöht die Zahl der Gemeinden auch auf Mallorca, in denen erwachsene Menschen ganztags statt nur morgens und abends Sport treiben und spazierengehen können. Nach 5.000 beträgt jetzt die Höchsteinwohnerzahl der betrroffenen Orte 10.000, wie spanische Medien am Sonntag berichteten.

Auf Mallorca kann man sich nunmehr in folgenden Gemeinden den ganzen Tag über draußen bewegen: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Buñola, Campanet, Alcudia, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Sencelles, Santa Eugènia, Santa María del Camí, Selva, Sineu, Valldemossa und Vilafranca de Bonany. (it)