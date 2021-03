Mallorca seit Samstag nur noch auf Stufe 2 der Gefahrenskala

Die Insel Mallorca befindet sich seit Samstag nicht mehr auf dem Niveau 3 der vierstufigen Gefahrenskala, sondern nur noch auf Ebene 2. Das teilte die Balearen-Regierung am Freitagabend mit.

Das bedeutet, dass in die kleineren Geschäfte bereits 75 Prozent der üblichen Gäste hineingelassen werden dürfen. Einkaufszentren sind nunmehr für 50 Prozent zugänglich. Was die Fitnessclubs angeht, so dürfen dort 30 Prozent der in normalen Zeiten üblichen Gäste herein, unter freiem Himmel ist es erlaubt, dass zehn Personen zusammen Sport treiben.

Zum Niveau 2 gehört auch, dass ab Montag die Innenräume der Restaurants und Bars wieder geöffnet werden, und zwar für 30 Prozent der üblichen Gäste. Auf die Terrassen dürfen 50 Prozent.

Mallorca hatte sich wegen der hohen Corona-Inzidenz am Anfang des Jahres mehrere Wochen auf der höchsten Coronastufe 4 befunden. Erst ab der zweiten Februarhälfte galt das Niveau 3. (it)