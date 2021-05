Oberstes Mallorca-Gericht gibt grünes Licht für Beibehaltung der Ausgangssperre

Das oberste Gericht von Mallorca und den Nachbarinseln, das "Tribunal Superior der Justicia de Baleares", hat seine Erlaubnis für die von der Regionalregierung beantragte weitere zweiwöchige Beibehaltung der nächtlichen Ausgangssperre gegeben. Die am Donnerstag verkündete Entscheidung fiel wie vor zwei Wochen knapp aus, nämlich mit drei gegen zwei Stimmen.

Die nun bestätigte Restriktion gilt ab Sonntag nicht mehr von 23 Uhr an, sondern erst ab Mitternacht. Wie gehabt endet die Ausgangssperre um 6 Uhr morgens.

Das Gericht erklärte auch die Einschränkung von privaten Treffen und Tests bei der Einreise von Inlandsreisenden für rechtens. Die Staatsanwaltschaft hatte sich am Mittwoch erneut gegen eine Verlängerung der Ausgangssperre ausgesprochen.

Die Ausgangssperre war rechtlich an den spanienweiten Alarmzustand geknüpft gewesen, der aber am 9. Mai zuende ging. Diese Restriktion gibt es nunmehr nur auf den Balearen und in der Region Valencia. Woanders – etwa im Baskenland und auf den Kanaren – lehnten die obersten Regionalgerichte eine Beibehaltung ab.