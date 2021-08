Corona-Restriktionen auf Mallorca werden weiter gelockert

Auf Mallorca werden die Corona-Restriktionen weiter gelockert. So sind auf der Insel nächtliche Zusammentreffen von Personen aus verschiedenen Haushalten bis 2 Uhr nachts möglich. Zwischen 2 und 6 Uhr nachts bleiben soziale Kontakte vorerst weiterhin untersagt. Das hatte der balearische Regierungssprecher und Tourismusminister Iago Negueruela auf einer Pressekonferenz am Montag mitgeteilt.

Ebenso sind neuerdings in Restaurants und Bars auf den Außenterrassen zwölf Personen pro Tisch erlaubt. In den Innenräumen werden bis zu acht Personen gestattet. Diese neuen Regelungen treten mit Erwähnung im öffentlichen Amtsblatt (BOIB) in Kraft und gelten vorerst bis zum 6. September.

Bereits vor einer Woche hatte die Balearen-Regierung Lockerungen der geltenden Corona-Restriktionen angekündigt. Grund dafür sind die weiter sinkenden Coronazahlen und die fortschreitende Impfkampagne. In den vergangenen 24 Stunden hatte es auf den Balearen 107 Neuansteckungen mit Covid-19 gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag (29.08) bei 106 positiven Fällen pro 100.000 Einwohnern.