Das Gebäude an den Avenidas in Palma, in dem die Druckerei Imprenta Nueva Balear untergebracht ist, ist für die Mallorquinerin Belén Aguiló viel mehr als nur ihr Arbeitsplatz. „Hier bin ich groß geworden, aufgewachsen und hier führe ich unser Familienunternehmen in der vierten Generation”, erklärt die 46-jährige Insulanerin. Gemeinsam mit ihrem 45-jährigen Bruder betreibt sie die Druckerei, die im Jahr 1913 gegründet wurde und somit in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen feiert. Das Familienunternehmen zählt zu den ältesten noch betriebenen Druckereien der Insel. „Mein Vater war der erste, der als Drucker arbeitete, mittlerweile bedient mein Bruder alle Maschinen, die von einer Generation zur nächsten vererbt wurden.” Dabei werden hauptsächlich Maschinen der deutschen Traditionswerke Heidelberger Druck verwendet. Eine von ihnen erstand die Familie von der Verlagsgruppe Serra, zu der auch das Mallorca Magazin gehört.

Roberto Aguiló bedient die Druckmaschinen. Dieses Können wurde von Generation zu Generation weitervererbt.

Bevor Belén Aguiló allerdings mit ins Familiengeschäft einstieg, hatte sie eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. „Als ich damit fertig war, habe ich aber schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist”, so die 46-Jährige. Jedoch bereut es Belén Aguiló nicht, auch in anderen Bereichen Erfahrungen gesammelt zu haben, bevor sie in den Familienbetrieb einstieg. Während ihr Bruder in der Druckerei arbeitet und die antiken Maschinen bedient, kümmert sich Belén Aguiló um die Verwaltung, die sozialen Netzwerke, die Bestellungen und das Management. Zu ihren Kunden zählen unter anderem Boutique-Hotels, hochwertige Luxusgeschäfte, aber auch Restaurants. Neben Postern und Werbeplakaten werden somit auch Speisekarten gedruckt.

Belén Aguiló und ihr Bruder Roberto Aguiló leiten die Druckerei Imprenta Nueva Balear, die sich auf den Avenidas in Palma befindet, bereits in der 4. Generation.

Das Geschäft boomte vor allem in den 1960er und 1970er Jahren mit dem Beginn des Tourismus auf der Insel. „Die Reiseveranstalter wollten vermehrt Werbung für die Insel machen und brauchten Plakate und Rechnungsblöcke. Das hat unserer Familie viel Arbeit beschert.” Dann kam die Digitalisierung. Belén Aguilós Vater behielt die alten hochwertigen Maschinen, kaufte aber neue dazu, die nicht allzu teuer waren. „Diese Verbindung zwischen Altem und Neuem ist sehr bereichernd für uns alle”, erklärt Aguiló. Insgesamt sind in dem Betrieb 14 Mitarbeiter angestellt. Das Familienunternehmen überlebte auch schwierige Zeiten wie die Finanzkrise oder die Corona-Pandemie. „In den 1990er Jahren versuchte die spanische Warenhauskette El Corte Inglés, die neben der Druckerei eine Filiale führt, das gesamte Gebäude von unserer Familie zu erwerben. Mein Vater und meine Tanten haben aber damals beschlossen, nicht zu verkaufen. Wir haben quasi Widerstand geleistet”, erklärt Belén Aguiló. So steht der Betrieb heute neben dem riesigen Warenhaus.

Die Druckerei befindet sich auf den Avenidas in Palma, neben dem spanischen Warenhaus El Corte Inglés.

Während der Corona-Pandemie mussten Belén Aguiló und ihre Familie kreativ werden. „Wir druckten Plakate für Krankenhäuser auf der Insel. Ansonsten kreierten wir Masken mit verschiedenen Motiven und hielten uns damit über Wasser. Das war eine harte Zeit”, erinnert sich die Unternehmerin.

Mittlerweile hat sich die Druckerei von der Krise erholt. „Das Geschäft läuft sehr gut. Die Menschen setzen auf Qualität und hochwertige Drucke. Der Retro-Stil ist wieder angesagt. Ich bin sehr froh, dass die Menschen das Traditionelle heute wieder mehr schätzen als früher.” Zudem gebe es das ganze Jahr über Arbeit. „Da viele Hotels und Restaurants mittlerweile auch im Winter geöffnet haben, werden auch Speisekarten und Werbeplakate das ganze Jahr über benötigt”, bestätigt Belén Aguiló.

Wer sich einmal selbst ein Bild von dem Betrieb in der Druckerei machen will, hat dazu die Gelegenheit. „Unsere Arbeit ist viel zu wertvoll, um sie hinter verschlossenen Türen auszuführen.” Daher werden in der Imprenta Nueva Balear auch Führungen angeboten. Vor allem Schulklassen und junge Leute sollen über die Kunst des Druckens aufgeklärt werden. Jedes Plakat ist für sie ein Unikat. „Hinter jedem Plakat steckt eine Geschichte, die man nicht einfach so in Google finden kann. Sie wird von Generation zu Generation durch Mundpropaganda weitergeben.”

Kooperation mit TUI

Unterstützung aus der Touristikbranche: Gesponsert wird das Video-Projekt von Europas führendem Touristikkonzern TUI. Gegründet wurde die Initiative 2016 mit dem Ziel, in den Destinationen nachhaltige Projekte zu unterstützen. Dabei setzt die Stiftung auf das Potenzial des Tourismussektors als Motor für gesellschaftliche Entwicklung, Bildung und Wohlstand. Der Konzern fördert dabei nachhaltigen Tourismus in Zusammenarbeit mit Einheimischen.