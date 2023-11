Bereits im Alter von sechs Jahren hielt Bernat Xamena Vidal zum ersten Mal eine Trompete in der Hand. Im Alter von sechzehn Jahren wurde der talentierte Mallorquiner aus Porreres in das Nationale Jugendorchester Spaniens aufgenommen, dem er fünf Jahre lang angehörte. "Musik war schon immer meine große Leidenschaft. Niemand aus unserer Familie war Musiker. Aber ich sagte schon mit sechs Jahren zu meiner Mutter: Mama, ich will Musik studieren", erklärt der heute 47-Jährige. Bernat Xamena setzte alles daran, um Berufsmusiker zu werden. Und das mit Erfolg: Im Alter von acht Jahren begann er neben Trompete auch Klavier zu studieren und absolvierte schließlich seinen Hochschulabschluss in Trompete mit Bestnote am Konservatorium für Musik in Valencia.

Schon im Alter von sechs Jahren war für ihn klar, dass er Musiker werden wollte. Fotos: Privat

Mit 17 Jahren wurde er in das Palma Symphony Orchestra aufgenommen. Im Alter von 19 Jahren bestand er das Probespiel für das Iberoamerikanische Jugendorchester CAB-UNESCO und wurde als Sonderstudent an der Eastman School of Music in Rochester in New York ausgewählt. Er verbrachte drei Jahre in den Vereinigten Staaten. Doch kurze Zeit später, als er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befand, wendete sich für den jungen Berufsmusiker das Blatt.

Sport half dem Musiker, seine Probleme zu überwinden.

"Auf einmal konnte ich auf der Trompete den Ton nicht mehr halten. Ich dachte: Was ist denn jetzt los?", erinnert sich Bernat Xamena. Zum ersten Mal litt Bernat Ximena an feinmotorischen Aussetzern. "Ich erinnere mich noch daran, wie ich auf einmal unkontrollierte Bewegungen mit meinem Kopf machte und es mir einfach nicht gelang, die Trompete an meinen Mund zu führen." Es waren Anfänge einer Störung, die auch unter dem Begriff fokale Ansatzdystonie bekannt ist. "Die Feinmotorik spielt nicht mehr mit, lange geübte Bewegungen werden plötzlich unkontrolliert", so Bernat Ximenat.

Die Ursachen für diese Erkrankung waren zum damaligen Zeitpunkt noch fast unerforscht. "Es gab zu diesem Zeitpunkt sehr wenig Informationen über diese Störung. Ich hörte für zwei Monate auf zu spielen und fing dann wieder ganz von vorne an." Insgesamt hat es sieben Jahre gedauert, bis Bernat Xamena wieder richtig spielen konnte. "Sieben Jahre harte Arbeit und tägliches Training", erinnert sich der 47-Jährige. Doch dann nach zehn Jahren kamen die Symptome erneut wieder. "Und nichts, was mir vorher geholfen hatte, zeigte Wirkung. Ich dachte echt, ich werde verrückt."

Bernat Xamena nimmt an Triathlon-Wettbewerben teil und unterstützt verschiedene Hilfsorganisationen.

Doch der Musiker gab nicht auf und kämpfte sich zurück. Dabei halfen ihm neben der Unterstützung von seiner Familie und Musikerfreunden vor allem der Sport. "Der Sport hat mich gerettet." Bernat Ximena begann, an Triathlons teilzunehmen. Mit viel Ausdauer und Disziplin qualifizierte er sich 2018 für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Zudem unterstützte er mit seiner Teilnahme an verschiedenen Sportveranstaltungen Hilfsorganisationen auf der Insel, wie zum Beispiel Mallorca Sense Fam oder ELA Balears, die sich für Menschen mit ALS einsetzt. Zudem konnte der Mallorquiner in den vergangenen Jahren vielen Berufsmusikern Mut zusprechen, die ebenfalls von fokaler Ansatzdystonie betroffen sind. "Viele Menschen haben sich bei mir gemeldet und gesagt, dass sie jahrelang unter dieser Störung leiden, aber es nie gewagt haben, sich jemanden anzuvertrauen."

Xamena arbeitet u.a. mit der Hilfsorganisation Mallorca Sense Fam zusammen.

Mittlerweile ist er wieder voll und ganz als Musiker tätig und steht erneut als Trompeter auf der Bühne. So gab er zuletzt Kurse an der Estnischen Akademie für Musik und Theater in Tallinn, an der Northwestern University in Chicago, am Konservatorium von Lanzarote, Ontinyent und l'Olleria sowie an verschiedenen Orten auf Mallorca. Derzeit ist er Trompeter der Banda Municipal de Música de Palma (Simfovents Palma). Nebenbei hat er das Album "Somni d'una trompeta" in Kooperation mit weiteren acht spanischen Komponisten fertiggestellt. Derzeit geht es dem Musiker gut. "Ich weiß aber auch, dass die Attacken immer wiederkommen können. Doch bis dahin genieße ich, was ich tue und bin einfach nur stolz, dass ich nie aufgegeben habe."

