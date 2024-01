Wenn Aina Zanoguera von ihrem Beruf als Schauspielerin und Sängerin spricht, leuchten ihre Augen. „Theater und Musik sind für mich kein Job, sondern viel mehr eine Berufung”, erzählt die 26-jährige Mallorquinerin aus Palma. Bereits im zarten Alter von neun Jahren gehörte das Singen zu ihrer großen Leidenschaft. „Ich trällerte bei jeder Gelegenheit. Eigentlich war es mein Vater, der mein Talent entdeckte. Er sagte damals: ‚Das klingt schön und sie trifft sogar die Töne. Daraus lässt sich noch etwas machen’.” Da die junge Spanierin als Kind allerdings eher schüchtern war, schlug ihr Vater vor, es zunächst mit der Schauspielerei zu versuchen, um das Selbstbewusstsein zu stärken. So übernahm Aina Zanoguera mit elf Jahren im Teatre Principal in Palma kleine Rollen und begann zeitgleich im Chor zu singen. Im Alter von 18 Jahren bewarb sie sich schließlich in einer Schauspielschule in Palma und wurde angenommen. In den vergangenen Jahren sammelte die junge Mallorquinerin immer mehr Bühnenerfahrung und konnte ihre Karriere in der Schauspielszene vorantreiben.

Aina Zanoguera ist in Palma geboren. Die Mallorquinerin sieht in ihrer Heimatinsel auf der kulturellen Ebene ein großes Potenzial. Auch heute noch tritt Aina Zanoguera am liebsten im Stadttheater auf. „Ich mag das Theater. Es hat ein tolles Ambiente und ist hier auf Mallorca ein kultureller Bezugspunkt mit einem umfangreichen Programm." Die Mallorquinerin hat dort Stücke wie „Les petites coses", „Tanatología" oder „Nomes son cosas" aufgeführt. Ihr Talent für die Schauspielerei hat sie nach eigenen Aussagen von ihrer „Abuela" geerbt. „Meine Großmutter, Maruja Alfaro, war eine der ersten Schauspielerinnen, die hier im Teatre Principal aufgetreten sind. Daher hat das Schauspielhaus für mich natürlich auch eine wichtige Bedeutung." Auch die Musik ist eine große Leidenschaft der Mallorquinerin. Neben der Schauspielerei ist der Gesang weiterhin eine große Leidenschaft der Mallorquinerin. „Ich liebe es nach wie vor zu singen. Und dank der Schauspielschule bin ich jetzt auch etwas mutiger geworden," erklärt die Künstlerin und lacht. „Obwohl es mich am Anfang Überwindung gekostet hat vor einem Publikum von rund 1300 Menschen zu stehen." Aina Zanoguera beherrscht zudem einige Instrumente wie Klavier, Gitarre, Cello und Schlagzeug. Der Musikgeschmack von Zanoguera ist dabei sehr vielschichtig: „Ich mag Jazz, zeitgenössischen Pop bis hin zu traditioneller mallorquinischer Musik. Ich komponiere und schreibe auch gerne über Melancholie, Traurigkeit und Verlust. Das sind die Themen, die mich beschäftigen. Aber ich mag auch fröhliche Musik." Die Musik hilft ihr übrigens auch bei der Schauspielerei. „Musik und Theater sind für mich eine Sprache mit gemeinsamer Ausdrucksform. Das Theater hat mir geholfen, Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen und sie auszudrücken. Das wiederum hat mir beim Singen geholfen." Auch wenn Aina Zanoguera oft auf Mallorca auf der Bühne steht, tourte sie schon durch Europa und hatte Auftritte in Berlin, Leipzig, Liverpool und New York. „In den kommenden Wochen werde ich in Hamburg auf der Bühne stehen. Ich verstehe übrigens auch etwas Deutsch, sprechen fällt mir noch etwas schwer." Obwohl Zanoguera gerne reist, ist die junge Künstlerin sehr heimatverbunden. „Mallorca ist mein Zuhause. Jedes Mal, wenn ich verreise und erzähle, woher ich komme, stelle ich fest, dass ich an einem privilegierten Ort geboren wurde, der voller Besonderheiten steckt." Doch nicht nur die landschaftlichen Begebenheiten machen die Insel für die 26-jährige Künstlerin zu einem Ort, an den sie immer wieder gerne zurückkehrt. Aina Zanoguera sieht in Mallorca auch auf der kulturellen Ebene ein großes Potenzial. „Mallorca ist vor allem als Touristeninsel bekannt. Umso mehr möchte ich den kulturellen Schatz, den wir hier haben, hervorheben. Ich hoffe, dass auch immer mehr Touristen und ausländische Residenten in unsere Kultur eintauchen und unsere Theater, Museen und Konzerte besuchen. Das hat die Insel einfach verdient."