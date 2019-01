Tapas-Experte eröffnet schickes Restaurant

Der spanische Meister der Tapas und Pinchos 2017, Igor Rodríguez, stellt sich mit dem neuen Jahr einer neuen gastronomischen Herausforderung. Der Küchenchef eröffnet in Kürze das Restaurant „El Txoko” in der Carrer Santa Eulàlia in Palma. Dieses neue Restaurant soll die Kunst der traditionellen Küche mit einem Hauch von Innovation verbinden und aus zwei verschiedenen gastronomischen Bereichen bestehen.

Im Essbereich wird ein Executive-Menü und ein Menü mit typischer regionaler Küche serviert. An der Bar können Gäste baskische Tapas und Haute Cuisine probieren.Rodríguez und seine Partner vom„El Txoko” betreiben bereits das japanische Restaurant „Daruma” in der Calle San Miguel in Palma und im Markt von San Juan, außerdem den Stand „El Laterio” in Palmas Olivar-Markt. Die Eröffnung des „El Txoko” ist für Ende Januar geplant.