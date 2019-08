Der Riesling-Hype erreicht auch Mallorca

Deutsche Rieslinge sind zu den gefragtesten und exklusivsten Weinen der Welt avanciert. Nach Festlandspanien soll dieser Trend nun Mallorca erobern. „Riesling passt besonders gut zur mallorquinischen Küche”, sagt Stephen Nickel, Weinsammler und Riesling-Importeur. Sieben der angesagtesten Winzer, darunter Klaus-Peter Keller, Weingut Wittmann, Georg Breuer und Markus Schneider haben daher ihre Schatzkammern geöffnet und edle Tropfen auf die Insel geschickt.

Am Mittwoch, 21. August, können einige davon ab 20 Uhr in der Weingarage Sa Portassa, Carrer Xalet 5, in Alaró gekostet werden. Preis: 20 Euro, Anmeldung unter Tel. 693-010075.