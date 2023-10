Der gynäkologische Dienst der Clínica Rotger hat eine multidisziplinäre Konferenz veranstaltet, um die Realität des Humanen Papillomavirus in unserem Umfeld zu diskutieren und zu analysieren. Es handelt sich um ein hochaktuelles wissenschaftliches Thema, bei dem es ständig Fortschritte bei der Verbesserung der Diagnose und der Behandlung der Patienten gibt.



Dr. Anna Martínez, Leiterin des gynäkologischen Dienstes der Clínica Rotger, ist der Meinung: "Dank dieser Sitzungen können die gynäkologischen Teams die Funktionsweise der neuen Leitlinien für Maßnahmen gegen HPV verinnerlichen und dem Thema unter dem Gesichtspunkt der Koordinierung und multidisziplinären Zusammenarbeit begegnen, was für alle Beteiligten, insbesondere für die Patientin, von Vorteil ist.



Dr. Mario Ruiz Coll, Gynäkologe mit Spezialisierung auf onkologische Chirurgie und humane Papillomviren an der Clínica Rotger und dem Universitätskrankenhaus Son Espases, stellte die neuen klinischen Leitlinien der Spanische Vereinigung für Gebärmutterhals-Pathologie und Kolposkopie.(AEPCC) mit einer ersten Überlegung vor: "Nach allem, was wir über Gebärmutterhalskrebs wissen, sterben trotz aller Fortschritte immer noch Frauen an dieser Krankheit, und das bedeutet, dass 'mehr oder Besseres' getan werden muss".

Dr. Federico Sbert und Dr. Anna Martínez stellen die HPV-Konferenz vor. In den letzten Jahren haben zahlreiche Studien die Überlegenheit des HPV-basierten Screenings gezeigt, das uns ein risikobasiertes, stratifiziertes Screening ermöglicht. Der HPV-Test ist empfindlicher und hat einen hohen negativen Prognosewert. Das bedeutet, dass von allen getesteten Frauen diejenigen, die negativ getestet wurden, darüber informiert werden können, dass sie ein sehr geringes Risiko haben, in den nächsten 5 Jahren eine Krebsvorstufe oder HPV-assoziierten Krebs zu entwickeln. Fachärzte können sich daher auf Frauen konzentrieren, die positiv auf HPV getestet wurden, sie in verschiedene Risikogruppen einteilen und ihnen auf der Grundlage dieses Indikators eine personalisierte Nachsorge und/oder eine geeignete Behandlung anbieten. Das HPV-Screening wird heute häufig mit einer zytologischen Untersuchung kombiniert, um die Studie zu vervollständigen. Dank dieser Entwicklung sind wir von einem klassischen Screening-Modell, bei dem alle Frauen regelmäßig zytologisch untersucht werden, zu einem risikobasierten Screening-Modell übergegangen. Das Gebärmutterhalskrebs-Screening beginnt im Alter von 25 Jahren mit einer zytologischen Untersuchung alle drei Jahre, und ab dem Alter von 30 Jahren wird ein HPV-Test durchgeführt, der, wenn kein pathologischer Befund vorliegt, gemäß den Leitlinien der Spanische Vereinigung für pränatale Psychologie (AEPP) alle fünf Jahre wiederholt wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Patientin nicht mehr zu den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen zum Gynäkologen gehen kann. In der Sprechstunde wird nicht nur auf Gebärmutterhalskrebs, sondern auch auf viele andere Erkrankungen des weiblichen Genitaltrakts untersucht. Neben anderen Vorteilen ist der HPV-Test viel empfindlicher als die Zytologie. Auf der Grundlage seiner Ergebnisse können Ressourcen gezielt eingesetzt und eine übermäßige Betreuung von Frauen mit geringem Risiko, die keinen Krebs entwickeln werden, vermieden werden, und schließlich kann mit den verschiedenen derzeit verfügbaren Triage-Tests ein viel robusteres Screening durchgeführt werden. Die Ärzte Francisco Aliaga und Mario Ruiz Coll während der Konferenz zum Humanen Papillomavirus in der Clínica Rotger. Dr. Francisco Aliaga, Leiter des Molekularbiologischen Labors der Clínica Rotger und des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas, außerordentlicher Professor an der Universität der Balearen und Autor einer Doktorarbeit über den Nachweis des Humanen Papillomavirus mithilfe minimalinvasiver Verfahren, erläuterte seinerseits die verschiedenen Methoden, die derzeit in der Clínica Rotger für die Diagnose und Überwachung der Patientinnen zur Verfügung stehen, sowie die verschiedenen Krebsarten, die sich als Folge des Humanen Papillomavirus entwickeln können. Dr. Aliaga plädiert für eine multidisziplinäre Herangehensweise an diese Pathologie und die ständige Fortbildung der verschiedenen gynäkologischen Teams, damit sie alle diagnostischen Vorteile, die die Tests des molekularbiologischen Labors bieten, zum Wohle der Patientin nutzen können. Zudem vertritt er die Ansicht, dass "keine Frau an Gebärmutterhalskrebs sterben sollte, dass alles zu tun besser ist als nichts zu tun und dass wir trotz der Fortschritte noch besser werden können". Das humane Papillomavirus ist nicht nur für Krebs des Gebärmutterhalses, der Vagina und der Vulva verantwortlich. Es kann sowohl bei Frauen als auch bei Männern andere Stellen befallen und Pathologien hervorrufen: Speiseröhrenkrebs, Analkrebs, Kondylome, rezidivierende Papillomatose der Atemwege. Es wurde sogar beobachtet, dass sie mit Sterilität verbunden sein kann. Aus diesem Grund nahmen an der Konferenz auch Spezialisten aus anderen Bereichen teil, wie die Fachärzte für Innere Medizin, Dr. Patricia Sorni und Dr. Aroa Villoslada, sowie der Experte für Reproduktion von Wilsonfertility, Dr. José Luis Gómez Palomares. Vortrag von Dr. Mario Ruiz. Ziel dieser Konferenz ist es, die Ausbildung zu erweitern und die Kenntnisse über die neuen Leitlinien für Maßnahmen gegen HPV unter den Gynäkologen der Clínica Rotger sowie den Fachleuten aus anderen Krankenhäusern Mallorcas zu vertiefen. Darüber hinaus soll die koordinierte und multidisziplinäre Arbeit zwischen den verschiedenen beteiligten Diensten wie Gynäkologie, Mikrobiologie, Innere Medizin, HNO-Heilkunde, pathologische Anatomie und Allgemeinchirurgie gefördert werden, um alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bündeln und den Patienten die besten therapeutischen Alternativen für ihre Behandlung zu bieten.