Der Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde der Clínica Rotger, Claudio Carnevale, hielt seinen Vortrag in einer Sitzung zusammen mit weltweit führenden Spezialisten wie Dr. Wojciech Golusiński, Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kopf- und Halschirurgie, und Harvard-Professor und Direktor der Abteilung für robotergestützte Kopf- und Halschirurgie am Massachusetts Eye and Ear Institute, Dr. Jeremy D. Richmon.

In seinem Vortrag erläuterte der Arzt der Clínica Rotger und außerordentliche Professor an der Universität der Balearen seine chirurgische Erfahrung in Bezug auf die Nützlichkeit der verschiedenen Wangenlappen für die Anwendung verschiedener transoraler Rekonstruktionstechniken und wies in diesem Zusammenhang darauf hin: "Die Verbesserung der Resektionstechniken für Oropharynx-Tumore bedeutet auch, dass wir Rekonstruktionsverfahren weiterentwickeln, die es dem Patienten ermöglichen, die Funktionalität der Mundhöhle wiederzuerlangen, und die zudem nicht übermäßig invasiv sind". Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass "wir heute in der Lage sind, Techniken anzuwenden, die es uns erlauben, das verlorene Gewebe mit ähnlichem Gewebe zu rekonstruieren, um die volle Funktionalität in kürzester Zeit wiederherzustellen".

Dr. Claudio Carnevale.

Annerkennung für Innovative Techniken



Dr. Carnevale hat bereits Anerkennung für die Anwendung neuartiger Techniken für die totale Wiederherstellung von weichen Gaumendefekten erhalten. Diese Technik wurde auf der VI. Frühjahrstagung der Kommission für Onkologie und Kopf- und Halschirurgie (SEORL) mit dem "Preis für den besten klinischen Fall" ausgezeichnet, wobei hervorgehoben wurde, dass diese Technik, die von dem Team von HNO-Spezialisten, bestehend aus den Ärzten Claudio Carnevale, Guillermo Til, Pedro Sarría und Carlos Magri, angewandt wird, in kurzer Zeit eine bessere und schnellere Wiederherstellung der Lebensqualität der Patienten bedeutet. Kürzlich wurde das Verfahren durch eine Veröffentlichung in Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open, einer führenden amerikanischen Fachzeitschrift für plastische und rekonstruktive Chirurgie, einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Diese Techniken werden im chirurgischen Bereich der Rotger-Klinik zusammen mit den Vorteilen des robotergestützten Ansatzes in der Kopf- und Halschirurgie angewendet. Dazu gehören eine präzisere Operation, eine bessere Zugänglichkeit komplexer Regionen und letztlich eine schnellere Genesung des Patienten.